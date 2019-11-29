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Avm'lerde 'şahane cuma' kuyruğu... beklemekten sıkılanlardan alkışlı protesto

İSTANBUL'da 'Şahane Cuma' indirimleri kapsamında alışveriş merkezlerindeki dükkanların önünde kuyruk oluştu.

29.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:56
İSTANBUL'da 'Şahane Cuma' indirimleri kapsamında alışveriş merkezlerindeki dükkanların önünde kuyruk oluştu. Uzun süre kuyrukta beklemekten sıkılanlar durumu alkışla protesto etti.
Dünyada alışveriş çılgınlığı olarak bilinen 'Şahane Cuma' indirimleri başladı. Alışveriş sektöründe firma ve mağazaların indirim yaptığı bu günde 'da AVM'lerde yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinden itibaren AVM'lere akın eden vatandaşlar uzun kuyruklar oluştu. Kuyrukta beklemekten sıkılanlar zaman zaman tepkilerini alkışla gösterdi. AVM'lerdeki 'Şahane Cuma' yoğunluğu vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşıldı.
Avm'lerde 'şahane cuma' kuyruğu... beklemekten sıkılanlardan alkışlı protesto

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


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