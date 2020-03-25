Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››AVM'LERDE SESSİZLİK - Haberler

AVM'LERDE SESSİZLİK

KORONAVİRÜS önlemlerinin ardından alışveriş merkezlerinde sessizlik hakim. 'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı.

25.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:55
KORONAVİRÜS önlemlerinin ardından alışveriş merkezlerinde sessizlik hakim. 'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı.
Koronavirüsün Türkiye 'de görülmesinin ardından AVM'lerin kapatılması gündeme geldi. Ancak çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Alışveriş merkezlerinde 10.00-22.00 olan açılış kapanış saatleri 12.00-20.00 olarak düzenlendi. Çok sayıda şirketin AVM içerisinde bulunan dükkanlarını kapatma kararı almasının ardından AVM'lerde sessizlik hakim oldu. Sadece gıda satışının yapıldığı marketin açık olduğu AVM'de güvenlik görevlileri, temizlik çalışanları ve alışverişe gelen az sayıda vatandaş dışında kimse bulunmuyor. AVM’LERDE SESSİZLİK

Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Güncel

Haberin Videosu :

AVM'LERDE SESSİZLİK

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi Haberler
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı Haberler
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı
İlginç ’Evde Kal’ çağrısı: Tabut bağladığı aracından sela dinletti Haberler
İlginç 'Evde Kal' çağrısı: Tabut bağladığı aracından sela dinletti
Yaşlı adama zorla kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Haberler
Yaşlı adama zorla kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi Haberler
Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi
Belediye uyardı: Sokağa değil, çöpe atın Haberler
Belediye uyardı: Sokağa değil, çöpe atın
’Evde kal’ çağrısının ardından AVM’ler boş kaldı Haberler
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:56: Sokağa çıkamayınca, 155'i arayıp 'büryan' istedi - Haber 16:56: İSTANBUL'DA UTANDIRAN GÖRÜNTÜ;  ŞÜPHELİYE EV HAPSİ CEZASI - Haber 16:56: 8 belediye başkanına 8 koli sarımsak - Haber 16:56: IĞDIR Karantinaya alınmak istenince hastaneden kaçtı, jandarma yakaladı - Haber 16:56: İSTANBUL POLİSİ, KORONAVİRÜSE KARŞI ANONSLA UYARILARINI SÜRDÜRÜYOR - Haber 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber 16:13: Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu - Haber 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 14:56: Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı - Haber 14:51: TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi - Haber 12:44: İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor - Haberler