AVM'lerdeki market alışverişi yüzde 130 arttı

Normalleşme dönemiyle birlikte alışveriş merkezleri de faaliyetlerine başladı. İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, "Temel ihtiyaç maddeleri satan mağazaların satış grafiklerinde yükseliş oldu. Ziyaretçilerimiz bayrama yönelik bir alışverişe de yöneldi. Marketimizin cirosunun yüzde 130 arttığını gözlemledik" dedi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olan berber, kuaför, alışveriş merkezleri gibi işletmeler açıldı. Vatandaşın giyim, gıda, kozmetik, eğlence gibi birçok ihtiyacını karşılayabildiği alışveriş merkezlerinin açılması da bu yerlerde geniş kapsamlı önlemler alınmasına neden oldu.

11 Mayıs itibariyle faaliyetlerine başlayan AVM'lerin yeni dönem sürecini değerlendiren İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, "Toplam cirolarımıza baktığımızda normalde bir alışveriş merkezine 100 kişi geliyorken, 25-30 kişi geldiğini görüyoruz. Yönetilebilir kalabalıklar var. Girişlerde misafirlerimizin ateşlerini ölçüyoruz, sosyal mesafe kurallarına uyarak AVM içerisine alıyoruz. Birçok mağaza da kendi ateş ölçümünü yapıyor, kendi almış oldukları önlemler var. Misafirlerimiz de hassaslar. Alışveriş merkezleri de sahip oldukları yönetebilme kabiliyetleriyle süreci başarılı bir şekilde yürüttüler" diye konuştu.

ZİYARETÇİLER ALIŞVERİŞ ODAKLI: TEMEL İHTİYAÇLARA TALEP ARTTI

Alışveriş merkezlerinin 2 ay kapalı kaldığı dönemi 'kırmızı dönem' yani panik dönemi olarak adlandırdıklarını söyleyen Baştürk, "Biz o dönemde de tüketicinin nelere daha fazla odaklanacakları üzerine çalışmalar yaptık. Temel ihtiyaç maddeleri satan mağazaların satış grafiklerinde düşüş değil yükseliş oldu. Marketimizin cirosunun yüzde 130 arttığını gözlemledik. Bebek ürünleri satan mağazalarımız da temel ihtiyaca yönelik satış yapıyorlar. Onların da cirolarında yüzde 30'luk bir artış gözlemledik. Büyük giyim mağazalarımızın, ayakkabı mağazalarının ise daha önce yapmış oldukları ciroların yüzde 70'ine kadar geldiklerini gördük. İnsanlar alışveriş merkezlerini alışveriş yapma odaklı olarak geliyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. İhtiyaçlarını giderip alışveriş merkezlerini terk ediyorlar" ifadelerini kullandı.

BAYRAMA YÖNELİK ALIŞVERİŞ ÖN PLANDA

Bayrama sayılı günler kala, ziyaretçilerin bayrama yönelik bir alışverişe yöneldiğini ifade eden Baştürk, "Geçen haftaya nazaran frekanslar biraz daha artış gösterdi. Hem önlemler hem de misafirlerimizin kurallara uyması açısından da bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. İnsanlar 2 ay kadar evde kaldılar, ihtiyaçları oldu. Bu ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olarak alışveriş merkezlerini ziyaret etmeye başladılar" diye konuştu.

PERAKENDENİN GELECEĞİ GEÇMİŞTE Mİ?

Geçmişte cadde, çarşı pazar alışverişlerinin ön plana çıktığını hatırlatan Baştürk, "Biz de çarşı pazar alışverişinin gerçekleştiği bir ortam içerisindeyiz. Alışveriş caddelerimizde misafirlerimiz son derece konforlu bir şekilde gezebiliyorlar. Caddemizdeki oturma gruplarını kaldırdık. Böylece sosyal mesafe kurallarını da kaybetme şansını ortadan kaldırmış olduk. Sürekli uyarılarla onları bilgilendiriyoruz. Cadde olmamızın diğer alışveriş merkezlerinin frekanslarıyla karşılaştırdığımızda bir tık daha fazla tercih edilebilir olduğunu da gördük" diye konuştu.

ALIŞVERİŞ MERKEZİ İÇİN BİLİM KURULU OLUŞTURULDU

Kemal Baştürk, tüm sektörlerin aldığı klasik önlemler dışında hijyen ve sağlık kurulu oluşturduklarına vurgu yaparak; "Bir doktor başkanlığında, toplum sağlığı uzmanının olduğu, devletimizin yapmış olduğu bilim kurulunun alışveriş merkezi özelinde karşılığını getirdik. Kararları birlikte alıyoruz" dedi.

TEHDİT DEVAM EDİYOR, TEDBİRLİ OLMAYA DEVAM EDİYORUZ

Baştürk, "Önlemleri yitirmeden, ihmal etmeden kontrollü sosyal hayata devam edeceğiz. Her gün tüm kadrolarımıza hatırlatıyoruz. Şu ana kadar bir sorun yaşanmadı, süreci iyi idare ettik ama bu bizi ihmale götürmemeli. Tehdit devam ediyor, tedbirli olmaya devam edeceğiz. Misafirlerimizden de kişisel önlemlerini almaya devam etmelerini bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

- Karaköse