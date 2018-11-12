Avm'lerden Alarmı Etkisizleştiren Poşetle Hırsızlık İddiası

Antalya
'da alışveriş merkezlerinden, ürünler üzerindeki alarmı etkisizleştiren özel poşetle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Çağlayan
Mahallesi Bülent Ecevit
Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezi (AVM) önünde durumundan şüphelendikleri aracı takibe aldı. Altınova
Sinan Mahallesi Serik Caddesi'ndeki başka bir AVM'ye gelen araçtakileri, mağaza çıkışında durduran polis, ellerindeki poşetlerde bulunan ürünlerin faturasını ibraz etmelerini istedi.
Faturaları ibraz edilemeyen ürünlerin üzerinde alarm takılı olduğunu ve içerisinde konuldukları özel poşet syesinde alarmın aktif olmadığını belirleyen polis, ikisi kadın, yabancı uyruklu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada 27 bin 119 lira değerinde 216 parça giyim eşyası ele geçirildi.
Çağlayan,Antalya
12 Kasım 2018 Pazartesi 18:03