AVM'lere Corono etkisi, kapatılıyor! Peki ya kiralar?

AYD Yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın alınacak önlemleri açıkladığı konuşmasında yer alan "evinizden çıkmayın" tavsiyesi uyarınca, halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de taleplerini dikkate alarak AVM'lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı aldı.

AVM'DE HİÇBİR ÇALIŞAN İŞİNİ KAYBETMEYECEK

Cumhurbaşkanının açıkladığı önlem paketi sayesinde AYD Yönetimi, hiçbir çalışanının işini kaybetmeyeceğini belirterek, kiracılarına da gerekli kolaylıkların sağlanacağını kamuoyu ile paylaştı.

Kaynak: Bültenler