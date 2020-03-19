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AVM'lere Corono etkisi, kapatılıyor! Peki ya kiralar?

Cumhurbaşkanının açıkladığı önlem paketi sayesinde bu süreçte hiçbir çalışanımızın işini kaybetmeyeceğini belirtildi, AVM'lerdeki kiracılara da kolaylıkların sağlanacakları açıklaması yapıldı.

19.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:12
AVM'lere Corono etkisi, kapatılıyor! Peki ya kiralar?

AYD Yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın alınacak önlemleri açıkladığı konuşmasında yer alan "evinizden çıkmayın" tavsiyesi uyarınca, halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de taleplerini dikkate alarak AVM'lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı aldı.

AVM'DE HİÇBİR ÇALIŞAN İŞİNİ KAYBETMEYECEK

Cumhurbaşkanının açıkladığı önlem paketi sayesinde AYD Yönetimi, hiçbir çalışanının işini kaybetmeyeceğini belirterek, kiracılarına da gerekli kolaylıkların sağlanacağını kamuoyu ile paylaştı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Güncel

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