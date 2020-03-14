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AVM'lerin çalışma saatlerine değişiklik tavsiyesi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin düzenlediği çalıştayda koronavirüse ilişkin AVM'lere öğlen 12.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında geçerli olacak esnek çalışma saati uygulaması için tavsiye kararı alındı.

14.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:42
AVM'lerin çalışma saatlerine değişiklik tavsiyesi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin düzenlediği çalıştayda koronavirüse ilişkin AVM'lere öğlen 12.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında geçerli olacak esnek çalışma saati uygulaması için tavsiye kararı alındı. Ayrıca çalıştayda, AVM'lerdeki kapalı çocuk oyun alanlarının ve etkinlik alanlarının kapalı tutulmasını tavsiye edildi.


Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin yönetim kurulu üyelerinin yoğun katılımıyla düzenlediği çalıştayda koronavirüse ilişkin tavsiye edilen önlemler ele alındı.


Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, konu ile ilgili açıklamasında, "Dünyanın ve ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu dönemin farkındayız. Yaşamın da devam ettiğini göz önüne bulundurduğumuzda, koronavirüsten korunma anlamında kamu otoritelerinin uyarıları ve aldığı önlemleri destekliyoruz. Tüm imkanlarımızı kamunun aldığı tedbirleri desteklemek ve AVM'lerin bu süreçte güvenli alanlar olma özelliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için seferber ediyoruz. AVM'ler olarak kamu sağlığını her şeyin önünde tutuyoruz. Bu dönemde kazancımızı kaybetme korkusu ile değil; halkımızın sağlığını gözeterek hareket edecek ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılamak adına yanlarında olmaya, kamu otoriteriyle tam bir uyum içerisinde hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.


"Bu uygulama ile AVM çalışanlarımızın sağlığını korumayı hedefliyoruz"


Altaş, "AVM'lerimize kiracılarımızla da görüşerek öğlen 12.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında geçerli olacak esnek çalışma saati uygulaması için tavsiye kararı alınmıştır. Ancak bu tavsiye kararının istihdamı olumsuz etkilememesi için yıllık izinler kullandırılarak bu uygulamanın yapılması önerilmiştir. Bu sayede AVM'lerdeki çalışanlarımız için de birbiriyle temas etmeyen ayrı gruplar oluşturarak; hizmetin hem hijyenik hem de kesintisiz devam etmesini sağlayacağız. Bu uygulama ile AVM çalışanlarımızın sağlığını korumayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.


Halkı bilgilendirici videolar AVM'lerdeki ekranlarda ve halka ulaşabilecek tüm mecralarda yer alacak


Tüm alışveriş merkezlerimizde dezenfektasyon çalışmalarından, çalışanlara maske tedariğine kadar geniş çaplı önlemler alındığının altını çizen Altaş, halkı bilgilendirici videoların AVM'lerdeki ekranlarda ve halka ulaşabilecek tüm mecralarda yer alacağını da vurguladı. Bunu yanı sıra AVM'lere girişlerin daha kontrollü olacağının altını çizdi.


Altaş, kiracılarımızın da aynı önlemleri ziyaretçilerimize temas ettiği tüm noktalarda uygulanması konusunda takipçi olacağını ekledi.


AVM'lerimizdeki kapalı çocuk oyun alanlarının ve etkinlik alanlarının kapalı tutulmasını tavsiye edildi


Gerekli önlemlerin alınmasının yanı sıra, toplumun tüm kesimlerini sakin ama tedbirli olmaya davet eden Altaş, "Okulların tatil edilmesi ile toplumda oluşan paniğin farkındayız. Biz de bu süre içerisinde geçerli olacak şekilde AVM'lerimizdeki kapalı çocuk oyun alanlarının ve etkinlik alanlarının kapalı tutulmasını tavsiye ediyoruz." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Ekonomi

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