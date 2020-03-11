AVM'lerin cirosu ocak ayında yüzde 27 arttı
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Perakende Ciro Endeksi, Ocak 2019 döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,3 artış kaydederek 340 puana ulaştı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Perakende Ciro Endeksi, Ocak 2019 döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,3 artış kaydederek 340 puana ulaştı.
Kaynak: Dunya.com
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