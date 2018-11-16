Avm Otoparkı Karayolu Sayıldı

16 Kasım 2018 Cuma 12:10



16 Kasım 2018 Cuma 12:10

Bir sigorta şirketinin, İzmir'deki alışveriş merkezinin (AVM) otoparkında meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası oluşan zararı "olayın kara yolunda meydana gelmediği" gerekçesiyle karşılamaması üzerine İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesine açılan davada, otoparktaki kazanın kara yolunda olduğuna karar verildi.İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir AVM otoparkında, D.D.'nin kullandığı şirket aracı ile O.Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası oluşan hasar için tutanak tutulurken, O.Y.'de durumu daha sonra aracının kayıtlı olduğu sigorta şirketine bildirdi. Sigorta firması, kazanın "kara yolunda meydana gelmediği" gerekçesiyle zararı karşılamayınca şoke olan O.Y., uğradığı maddi kaybın karşılanması için D.D.'nin çalıştığı şirket ile sigorta firmasına dava açtı.İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen davada tarafların kusurunun tespit edilmesi için dosya İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderildi. Daire, "Maddi hasarlı kazanın meydana geldiği yer (AVM otoparkı) itibariyle trafik kazası niteliğinde olmadığının anlaşılması ve ihtisasları dışında olması" gerekçesiyle herhangi bir değerlendirme yapmadan dosyayı iade ederken, bunun üzerine incelemesini tamamlayan İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, emsal sayılabilecek bir karar verdi.Mahkeme kararında, "Gerek Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gerekse Yargıtay kararları dikkate alındığında alışveriş merkezi otoparkı ve park yerlerinde meydana gelen kazalarda, Karayolları Trafik Kanunu'nun uygulanacağı hususunun kabul edildiği, bu haliyle meydana gelen kaza yönünden Karayolları Trafik Kanunu kapsamında değerlendirme yapılacağı tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.Öte yandan mahkeme, Sürücü D.D.'nin yüzde 75 kusurlu olduğunu ve sigorta şirketinin "Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı" olmasından kusur oranına göre O.Y.'nin aracının değer kaybıyla birlikte yaklaşık 4 bin 500 liralık hasar bedelini davalıların karşılamasına da karar verdi. - İZMİR