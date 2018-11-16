Avm otoparkları ve arabalı vapurlar, mahkemece karayolu sayıldı
İZMİR'deki bir AVM'nin otoparkında meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrasında, sigorta şirketi olayın karayolunda meydana gelmediği gerekçesiyle zararı karşılamayacağını bildirdi. Sigorta
şirketine açılan dava sonuçlandı ve otoparktaki kazanın, karayolunda olduğuna hükmedildi. Çiğli
ilçesindeki bir AVM'nin otoparkında, özel bir şirkete ait D.D. yönetimindeki otomobil, O.Y. yönetimindeki bir başka otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen maddi hasarlı kaza üzerine tutanak tutuldu. Bir süre sonra, durumu sigorta şirketine bildirip zararını karşılamak isteyen O.Y.'ye, kazanın karayolunda meydana gelmediği ve bu yüzden zararın karşılanmayacağı söylendi. O.Y. bu gelişme üzerine İzmir
5'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı. İzmir 5'inci Asliye Ticaret Mahkemesi, dosyayı Adli Tıp Kurumu İstanbul
Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderdi. Daireden gelen cevapta, Maddi hasarlı kazanın meydana geldiği yer (AVM otoparkı) itibarıyla trafik kazası niteliğinde olmadığının anlaşılması ve ihtisasları dışında olması denilerek, herhangi bir değerlendirme yapılmadan dosyayı geri gönderildi. Bunun üzerine, İzmir 5'inci Asliye Ticaret Mahkemesi, yapılan inceleme sonucunda, Gerek Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu gerekse Yargıtay kararları dikkate alındığında alışveriş merkezi otoparkı ve park yerlerinde meydana gelen kazalarda, Karayolları Trafik Kanunu'nun uygulanacağı hususunun kabul edildiği, bu haliyle meydana gelen kaza yönünden Karayolları Trafik Kanunu kapsamında değerlendirme yapılacağı tespit edilmiştir kararını verdi. Yani, AVM otoparklarında meydana gelen kazaların, karayolunda gerçekleşmiş sayılacağına hükmetti.
'AVM OTOPARKINDAKİ TRAFİK KAZASINDA DA TÜM HASARLARDAN SİGORTACILAR SORUMLUDUR'
O.Y.'nin avukatı Seyit Ahmet
Akyüz, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2011'de hangi alanların karayolları trafik alanı olduğuna ilişkin detaylı bir karar verdiğini belirterek, Kamunun kullanımına açık, herkesin girebildiği ve karayoluyla bağlantısı olabilen her alan Karayolları Trafik Kanunu'na tabiidir. Dolayısıyla, AVM otoparkındaki trafik kazasında da tüm hasarlardan sigortacılar sorumludur. Sadece karayolunda değil, arabalı vapur taşımacılığı yapan vapurların otoparklarında meydana gelen kazalarda da Karayolları Trafik Kanunu uygulanır. Hangi alanlarda meydana gelen kazaların trafik kazası sayılabileceği konusunda insanlarımızın bilinçlenmesi haklarına ulaşmalarında çok büyük fayda sağlayacaktır dedi.