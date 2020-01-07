AVM Perakende Ciro Endeksi Kasım'da yüzde 20.1 arttı

AVM Perakende Ciro Endeksi'nin Kasım 2019 sonuçlarına göre, endeks geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 20.1 artarak 352 puana ulaştı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan her ay düzenli olarak yayınlanan endeks verilerine göre, AVM'lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar kasım 2019'da İstanbul'da bin 637 lira, Anadolu'da bin 148 lira olarak gerçekleşirken Türkiye geneli metrekare verimliliği bin 343 lira oldu.

2019 Kasım ayında önceki yılın aynı dönemine göre ;

"Kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 40.1 arttı.

"AVM'lerdeki ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 29.4, hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 21.5, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 20.1, yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 15.7 ve Diğer* kategorisi metrekare verimliliği yüzde 11.8 arttı.

Kasım ayı endeksi ile ilgili olarak AYD tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Kasım ayı endeks sonuçlarına baktığımızda yüzde 10.56 olarak belirlenen 2019 yılı enflasyon oranının oldukça üzerinde bir artış gözlemliyoruz.

"Kasım ayında yüzde 20.1 artış gösteren ciro endeksinde 'Efsane Cuma' indirimlerinin etkisini görebiliyoruz.

"Kasım'da tüm kategorilerde enflasyonun üzerinde bir artış yaşanması sektörümüz adına oldukça sevindirici bir gelişme.

"Ekim'de başlayan ve Kasım'da devam eden bu yükseliş grafiğinin yılbaşı alışverişlerinin yoğun olarak yapıldığı Aralık'ta da devam edeceğini öngörüyoruz.

"Kış sezonunun gelişiyle birlikte ekim ayında artış ivmesine giren ziyaret sayısı, Kasım'da yüzde 1.0 oranında artarak devam ediyor."