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AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme süreci kapsamında alışveriş merkezleri, berberler, kuaförler, güzellik salonu gibi işletmelerin 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verebileceğini açıkladı.

04.05.2020 21:50 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin ayrıntılarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da seyahat kısıtlamasının kalktığını söyledi.

Sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirler için her hafta değerlendirme yapılacağını ve gelişmelere göre karar verileceğini aktaran Erdoğan, "Diğer 24 ilimizdeki giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır" dedi

AVM VE BERBERLER 11 MAYIS'TA FAALİYETE GEÇEBİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlar tarafından özellikle merak edilen "Alışveriş merkezleri ve berberler ne zaman açılacak?" sorusuna da yanıt verdi. Erdoğan, "Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek" ifadelerini kullandı.

"CERRAHİ MASKE VE BEZ MASKE SATIŞINA HALKIN ULAŞABİLECEĞİ YERLERDE İZİN VERECEĞİZ"

Erdoğan, "Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Bir üst fiyat belirleyeceğiz" diye konuştu.

AVM ve berberler 11 Mayıs’tan itibaren hizmet verecek
Etiketler: Kabine, Muğla, Güncel, Haber

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