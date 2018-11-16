Avm Yangını Denildi, Korkulan Olmadı

16 Kasım 2018 Cuma 16:32



16 Kasım 2018 Cuma 16:32

Şirinevler'de bir alışveriş merkezinde (AVM) yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, AVM'nin arkasındaki metruk bir binada çöplerin yandığını görünce rahat bir nefes aldı.Olay, Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak 1. Sokak'ta meydana geldi. Şirinevler Meydanı'nda bulunan bir AVM'nin üstünden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, AVM'nin yandığını zannederek hemen itfaiyeyi aradı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi çalışma başlattı. Yangının çıkış noktasını arayan ekipler, AVM'nin hemen arkasındaki metruk bir binada bulunan çöp atıklarından dumanların yükseldiğini fark edince rahat bir nefes aldı. Yangına müdahalede bulunan ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Çöplerin söndürülmesiyle itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. - İSTANBUL