Avm'ye Bombalı Saldırı Girişimi Davasında Mütalaa

Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde, 28 Ekim 2017'de bombalı eylem hazırlıgˆındayken yakalanan DEAS¸'lı 4 teröristin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu, ikisi firari 14 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, 4 kişinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 65 yıla kadar, diğer 8 sanığın da 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yedinci duruşmaya, tutuklu sanıklardan Mücahit Şahin, Güven Güler, Ferhat Kahraman ve Hatice Yurdakul ile yabancı uyruklu sanıklar Can Yenil, eşi Sezgen Pekdemir ve Serdarbek Hojiev katıldı. Başka suçtan hükümlü Abdulmenaf Ubin de duruşmada hazır bulundu.Esasa ilişkin görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet İlker Durmaz, mütalaasını mahkemeye sundu.-Cumhuriyet bayramından bir gün önce AVM'de ele geçirilen bombalarMütalaada, terör örgütü DEAŞ'ın yapısı anlatılırken çalışmalar neticesinde sanıklar Mücahit Şahin, Sezgen Pekdemir, Can Yenil ve Hatice Yurdakul'un, 28 Ekim 2017'de, Bayrampaşa'da bulunan Forum İstanbul adlı alışveriş merkezinin otoparkında yakalanarak gözaltına alındıkları, araçlarında ve AVM emanet depolarındaki aramalarda ise 109 adet el yapımı bomba, 2 adet silahla birlikte 7 adet bıçağın ele geçirildiği ifade edildi.Mütalaada, "Söz konusu bombalı eylem girişiminin, DEAŞ mensubu sanıklar tarafından İstanbul'un en önemli alışveriş merkezlerinden Forum İstanbul'a yönelik, en kalabalık günlerden cumartesi ve bir gün sonra da Cumhuriyet Bayramı'nın olacağı gün seçilerek yapılmaya çalışıldığı" belirtilerek, bu kapsamda soruşturmaya başlanıldığı ve sanıklar hakkında 2 Mart 2018'de iddianame düzenlendiği hatırlatıldı.Emniyet Müdürlüğü ve AVM krokisi ele geçirildiİddianamede yazılan hususların tekrar edildiği mütalaada, bombalı eylem hazırlığında oldukları için evlerinde bomba düzenekleri ele geçirilen sanıkların, ana patlayıcı madde olarak alüminyum tozundan oluşan 238 kilogram patlayıcı madde kullandıklarının tespit edildiği kaydedildi.Arnavutköy, Esenyurt ilçelerindeki hücre evleri ile Bayrampaşa'daki AVM'de 505 kilogram katı, 42 litre de sıvı kimyasal madde ele geçirildiği bildirilen mütalaada, "Sanıkların evlerinde ele geçirilen defterin incelenmesinde, bombalı eylem düzenlenmesi planlanan Forum İstanbul'a ilişkin birtakım krokiler, ayrıca emniyetin isminin geçtiği kroki tespit edilmiştir. Bu tespitlere göre AVM'de yakalanan DEAŞ üyesi sanıkların, İstanbul'da büyük bir ses getirebilecek bir eylem gerçekleştirmek üzereyken bombalarla birlikte yakalandıkları, olaydan önce de birtakım keşifler yaptıkları, hatta emniyet civarında da emniyetin isminin geçtiği bir krokinin mevcut olduğu anlaşılmıştır." denildi.4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 65 yıla kadar hapis talebiTutuklu sanıklar Can Yenil, Hatice Yurdakul, Mücahit Şahin ve Sezgen Pekdemir'in, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenilen mütalaada, bu sanıkların ayrıca, "silahlı terör örgütü üyeliği suçundan" 7,5 yıldan 15 yıla, "tehlikeli madde bulundurma" suçundan 12 yıldan 24 yıla, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan 9 aydan 4,5 yıla, "mala zarar verme" suçundan 6 aydan 4,5 yıla, "patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçundan 3 yıldan 12 yıla, "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan 1 yıl 9 aydan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 25 yıl 6 aydan 65 yıla kadar hapisle cezalandırılması da talep edildi.Sanıklardan Abdulmenaf Ubin, Ferhat Kahraman, Mustafa Eren ve Güven Güler'in, "ateşli silahları ülkeye sokmak" suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, sanıklar Akramjon Kuziboev ve Serdarbek Hojiev'in, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 7,5 yıldan onbeşer yıla, Emel Buğa ve Arzu Kutlu'nun da "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan ikişer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Firari sanıklar Daud ve Markha Abumakarov'un dosyalarının ayrılması da istenen mütalaada, tutuklu 7 sanığın bu hallerinin devamına hükmedilmesi de talep edildi."IŞİD diye bir örgüt kalmamıştır, kaçma şüphesi yoktur"Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanıklardan Serdarbek Hojiev, 14 aydır tutuklu olduğunu ve ailesinin mağdur olmaması için tahliyesini talep etti. Sanık Sezgen Pekdemir de neden tutuklu olduğunu bilmediğini, tahliyesini istediğini söyledi.Söz alan tutuklu sanık Hojiev'in avukatı Heyam Fidan, "Mütalaada kaçma şüphesinden bahsedilmektedir. Ancak ortada IŞİD diye bir örgüt kalmamıştır. Kaçacak bir yeri yoktur. Avrupa ülkelerine kabul etmeleri de söz konusu değildir. Suriye ve Irak'a gitmesi halinde ölecektir. Bu sebeplerle tahliyesini talep ediyoruz." dedi.Diğer müvekkili Sezgen Pekdemir'in eşi nedeniyle tutuklu olduğunu ve cezaların şahsiliği ilkesinin ihlal edildiğini savunan Fidan, "15 Temmuz sonrasında hiçbir generalin eşi tutuklanmamıştır. Savcıları göreve çağırıyorum, general eşleri de tutuklansın. Tahliye talep ediyorum." diye konuştu."İlk hedefim Eminönü'nü patlatmak, daha sonra da AVM'ye gitmekti"Beyanı sorulan tutuklu sanıklardan Can Yenil, mütalaada yakalanmadan bir gün önce evinin önüne gittiğinin yazılmadığını vurgulayarak, şu itiraflarda bulundu:"Orada kamera kayıtları kontrol edilmiş olsaydı İstanbul'un kalbinde elimde bombalarla olduğum belli olurdu. 27 Ekim 2010'da aslında eylemi gerçekleştirmek istiyordum. İlk hedefim, Eminönü'nü patlatmak, daha sonra da AVM'ye gitmekti. Yapmak istesem yapardım. Bana hiç kimse silah ve bomba yardımında bulunmadı. Her şeyi kendim yaptım. Her şeyi bırakmış durumdayım, vazgeçtim, pes ettim. Diğer arkadaşlarımın da benim zorumla yaptığı ortaya çıktı. Her şeyi isteyerek itiraf ettim. Dolapta bombanın olduğunu da ben söyledim."Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ferhat Kahraman, Güven Güler, Hatice Yurdakul, Mücahit Şahin, Can Yenil, Sezgen Pekdemir ve Serdarbek Hojiev'in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.