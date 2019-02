Avm'ye Bombalı Saldırı Girişiminde Mütalaa

Kaynak: İHA

Bayrampaşa'da bulunan bir AVM'ye bombalı saldırı girişiminde bulunulması olayına ilişkin 14 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Mücahit Şahin, Güven Güler, Ferhat Kahraman, Can Yenil, Sezgen Pekdemir, Hatice Yurdakul, Serdar Bek Hojiev hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu Abdulmenaf Ubin ise duruşmaya SEGBİS sistemi ile katılırken sanık avukatları da duruşma salonunda bulundu.Duruşmanın başlamasının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay günü sanıkların Esenyurt ilçesinde iki ayrı adreste eş zamanlı yangınlar gerçekleştiğini, sanıklar Mücahit Şahin, Sezgen Pekdemir, Can Yenil ve Hatice Yurdakul'un 28 Ekim 2017 tarihinde Bayramaşa'da bulunan Forum İstanbul AVM'de gözaltına alındıkları anlatıldı. Mütalaada ayrıca sanıkların araçlarında ve AVM emanet dolaplarında yapılan aramalarda 109 adet el yapımı bomba, 2 adet silah ve 7 bıçağın ele geçirildiği aktarıldı.Şahısların AVM'de gerçekleştireceği bombalı saldırıyı Cumhuriyet Bayramına denk getirmeye çalıştığının anlatıldığı mütalaada, sanık Hatice'nin dikkat çekici irtibatları arasında Markha isimli şahısla iletişim kurduğu ve bu şahsın DEAŞ yanlısı faaliyet gösteren kişiler ile irtibatlı olduğunun tespitinin yapıldığı anlatıldı."Siz kafirsiniz, katliniz vacip"Mütalaada, sanıkların Forum İstanbul AVM'nin açık otoparkında yakalanmalarının ardından yere yatmaları söylendiğinde sanıklardan Can Yenil'in polislere "Siz kafirsiniz, kafirlerin katli vaciptir, hepiniz cehenneme gideceksiniz, ölmeyi hak ediyorsunuz" şeklinde sözler söyleyip fiziksel olarak zarar vermeye çalıştığı anlatıldı.Mütalaada yapılan genel değerlendirmede "28 Ekim 2017 tarihinde sanıklar Can Yenil, Hatice Yurdakul, Sezgen Pekdemir ve Mücahit Şahin'in Forum İstanbul AVM'ye bomba yüklü motorsiklet ve araçla geldikleri ve AVM'ye bir gün önce gelerek emanet dolaplarında saklanmak üzere imal ettikleri bombaları sakladıkları, sanıkların DEAŞ Terör Örgütü mensubu oldukları" aktarıldı.Cumhuriyet savcısı sanıklar Can Yenil, Hatice Yurdakul, Mucahit Şahin, Sezgen Pekdemir hakkında 'anayasayı ihlal', 'örgüt üyeliği', 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'nitelikli mala zarar verme', '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından ağrılaştırılmış müebbet ve 23 yıl 7 aydan 62 yıl 9 aya kadar hapislerini talep etti. Sanıklar Abdulmenaf Ubin, Ferhat Kahraman, Mustafa Eren ve Güven Güler hakkında '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis istedi. Sanıklar Akramjon Kuziboev ve Derdarbek Hojiev hakkında ise, 'örgüt üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istedi. Sanıklar Emre Buğa ve Arzu Kutlu hakkında ise 'görevi kötüye kullanmak' 6 aydan 2 yıla kadar hapis istedi. Sanıklar Daud Abubakarov ve Markha Abumakarov'un haklarında yakalama kararı bulunmasından dolayı dosyalarının ayrılması talep etti.Duruşmada gerginlik yaşandıSanık Mücahit Şahin'in avukatı Müşir Deliduman, adil yargılanma hakkı kapsamında mütalaanın yeminli tercümana yaptırılması talebinde bulundu. Sanık avukatı ayrıca beyanlarının duruşma zaptına tam olarak geçirilmediğini söyledi ve tercümanı reddetti. Zabıt katibi ise duruşma tutanağına bu suçlamayı kabul etmediğini ve yazdıklarının eksiksiz ve doğru olduğunu yazdı.Sanıklar ise mütalaaya karşı savunmalarında suçlamayı kabul etmediklerini ve mağdur durumda olduklarını söyleyip tahliye talep ettiler. Sanıklara son savunmaları için süre veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. - İSTANBUL