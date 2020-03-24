Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››AVM yönetimlerinden Kovid-19 tedbirleri: 'Kira alınmayacak' - Haberler

AVM yönetimlerinden Kovid-19 tedbirleri: "Kira alınmayacak"

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ankara'da bulunan iki AVM, kapalı olan mağazalardan kira ve ortak alan bedeli almayacağını açıkladı.

24.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:42
AVM yönetimlerinden Kovid-19 tedbirleri:
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ankara 'da bulunan iki AVM, kapalı olan mağazalardan kira ve ortak alan bedeli almayacağını açıkladı.

Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan Kovid-19 salgınına ilişkin tedbirler kapsamında Ankara'da bulunan iki Alışveriş Merkezi (AVM) kapatma kararı aldı. Bu süre içinde yaşanacak ekonomik sıkıntıları da gidermek adına AVM yönetimi, kapalı olan mağazalardan belirli bir süre kira almayacaklarını açıkladı.

Konuya ilişkin Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin açıklamasında, "Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi olarak; tüm dünyayı etkisi altına alan ve 11 Mart 2020 tarihi itibariyle ülkemizde de ilk vakanın görüldüğü Kovid-19'a karşı alınan tedbirler sonucunda, 20.03.2020 tarihi itibariyle zorunlu ihtiyaç hizmeti sağlayan mağazalarımız haricindeki tüm markalarımızın faaliyetlerini yeni bir karara kadar durdurmaları neticesinde bizler de Alışveriş Merkezimizi kapatma kararı almıştık. Bu süreçte, Hükümetimizin açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinin bu dönemin atlatılmasında önemli bir işlevi olacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda Panora AVM olarak Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bugünleri güç birliği ile aşacağımıza olan inancımızla dayanışmamızı güçlendirmek ve markalarımıza katkı sağlamak amacıyla 15 Mart -30 Nisan 2020 tarihleri arasında, kapalı olan mağazalarımızdan kira ve ortak alan bedeli almamayı kararlaştırdık. Bu süreci tüm milletimizle beraber aşacağımıza inanıyor, hepimiz için sağlık dolu günlerin gelmesini temenni ediyoruz" denildi.

"Armada'dan kiracılarına destek"

Armada Alışveriş ve İş Merkezi'nin açıklamasında ise, "Hükümetin açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinin bu dönemin atlatılmasında önemli bir işlevi olacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda Armada Alışveriş Merkezi olarak koronavirüs salgınıyla mücadelede bugünleri birlikte güç birliği ile aşacağımıza inandığımızdan Mart ayının yarısı ve Nisan aylarında tüm kiracılarımızdan kira almayacağımızı kamuoyuna duyururuz. Bir ricamız da misafirlerimizden, 'Zorunlu olmadıkça dışarı çıkma 'EVDE KAL'. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Ankara, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş’tan geldi Haberler
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş'tan geldi
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Haberler
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa’da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haberler
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı Haberler
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı Haberler
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı Haberler
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek Haberler
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek

Son Dakika Güncel Haberleri

13:21: DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Haber 13:21: Öğrenciler işaret diliyle 'Evde kal Türkiye' videosu hazırladı - Haber 13:21: Gemlik Belediyesinden yaşlılara yardım eli - Haber 13:20: Fahrettin Altun: "Gerekli yasal işlemler yapılmaktadır" - Haber 13:20: Kızılay Çorlu Şubesi adeta seferberlik ilan etti - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber 12:01: WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Haber 11:45: İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi - Haber 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber
Loading