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Avni Akyol mezarı başında öğrenciler tarafından anıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin yetiştirdiği önemli devlet adamı, siyasetçi ve eğitimci merhum Avni Akyol, vefatının 20. yıl dönümünde kabri başında öğrenciler tarafından anıldı.

30.09.2019 13:21Avni Akyol mezarı başında öğrenciler tarafından anıldı
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin yetiştirdiği önemli devlet adamı, siyasetçi ve eğitimci merhum Avni Akyol, vefatının 20. yıl dönümünde kabri başında öğrenciler tarafından anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Kültür Eski Bakanlığı ve Milli Eğitim Eski Bakanlığı yapan siyasetçi, eğitimci merhum Avni Akyol, vefatının 20. yıl dönümünde Düzce Şehir Mezarlığı'ndaki kabri başında İsminin verildiği Avni Akyol Okulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından anıldı.

Düzce Şehir Mezarlığında yapılan anma töreninde Yasin-i Şerif okunarak dualar edildi. - DÜZCE

Avni Akyol, Türkiye, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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