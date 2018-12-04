Avni Anıl Eserleriyle Ege'de Anıldı

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan etkinliğe EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Devlet Türk Musiki Konservatuvarı Müdür Vekili Prof. Dr. Hakan Cevher ile sanatseverler katıldı.

Gecenin sonunda Rektör Budak ve öğretim elemanı solistler "Ağla Gitar" adlı eseri koro ile birlikte seslendirdi. Konservatuvar müdürü Prof. Dr. Hakan Cevher de yaklaşık 35 yılın ardından "Dünya Gibi Uçan Yıllar" isimli eseri seslendirdi.

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, " İzmir'imizin yetiştirdiği önemli bestekârlarımızdan birisi olan merhum Avni Anıl'ı anmak, kendisine ve sanatına karşı duyduğumuz saygıyı ifade etmek üzere toplandık. Musiki, tabiatın dili, duygularımızın tercümanı olarak gönüllerde tecelli etmiş, bestekârlarımızın sihirli dili ve eliyle bize aktarılmıştır. Yüce Yaradanımızın böylesi bir yeteneği bahşettiği sanatçıları kıskanmamak ne mümkündür. Onlar, bu ilhamla yüzlerce kelimeyle, yüzlerce sayfayla anlatamayacağımız güzel duyguları musikiyle yoğurup cömertçe bizlere sunmuşlardır. Bu yüzden onlara ne kadar teşekkür etsek yine de azdır" diye konuştu.

Avni Anıl'ın "Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun" adlı eserinden bir dörtlüğe de konuşmasında yer veren Rektör Budak, "Avni Anıl, yalnızca bir besteci değil Türk musikisi üzerinde de düşünen bir insandı. Belki de bu yüzden Türk musikisinin gelişimine uygun olarak yalnızca şarkı formunda besteler yapmış, bestelerinde genç şâirlerin güftelerini kullanmıştır. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarımızın seçkin sanatçı-öğretim elemanlarının özenle hazırladıkları bu konser münâsebetiyle, merhum bestecimiz Avni Anıl'ın kendi besteleriyle süslediği muhteşem bahçesini gezip onun besteleri olan çiçeklerinden hep birlikte koklayacağız. Avni Anıl'a hasredilmiş bu konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve teşriflerinizden dolayı siz değerli konuklarımıza teşekkür ediyor, bestecimizi tekrar rahmetle anıyorum" dedi.

Öğr. Gör. Halil İbrahim Yüksel'in yönettiği konserin Genel Sanat Yönetmenliğini ise Prof. Dr. Hakan Cevher üstlendi. Dr. Zeynel Demir'in koordinatörlüğünde yapılan konserde eserleri solistler; Barış Doğan, Dilek Şafak Çakar, Nurdan Tezel, Özgen Küçükgökçe, Seher Dilmaç Meriç ve Serap Akdeniz seslendirdi. Solistlere geniş bir koro ve orkestra eşlik etti.

Konserde Avni Anıl'ın "Sordular Mecnuna", "Neden Hiç Dinmiyor", "Biraz Kül Biraz Duman", "Gözlerin Aşk Bilmecesi Sorar", "Bir Kere Bakanlar", "Akşamın Olduğu Yerde Bekle Diyorsun, Gelmiyorsun", "Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun", "Merhaba İstanbul", "Unutamıyorum", "Şarkılar Söyle O Sahillerde" eserleri icra edildi.