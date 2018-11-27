Avni Erboy, Avrupa Fair Play Büyük Ödülü'nü Aldı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu'nun yönetim kurulu üyesi Avni Erboy'a ödülü, Belçika'nın Başşehri Brüksel'de Avrupa Fair Play Birliği'nin 2018 Genel Kurulu'nun 2. Gününde akşam düzenlenen özel törenle verildi.

Brüksel Parlamentosu Balo Salonu'nda düzenlenen ve dünyanın önemli spor adamların yer aldığı "Özel Ödül Gecesi"ndeki törende, Avni Erboy'a ödülünü Avrupa Fair Play Başkanı AvusturyalıChristian Hinterberger, AvrupaFair Play Komitesi 2.Başkanı, Dünya Fair Play Birliği Yönetim Kurulu ÜyesiErdoğan Arıpınar ve Fair Play Birliği'nin Letonyalı yönetim kurulu üyesi Baiba Veisa birlikte verdi.

Avni Erboy'a büyük ödülün verilme gerekçesini komitenin Letonyalı yöneticisi Baiba Veisa açıkladı.Yapılan açıklamada Erboy'un uzun yıllar fair play'i anlatan makaleleri, gazete haberleri, davranışları, hizmetleri ve fair play ruhuna yakışan projelerin rol oynadığı anlatıldı.

Erboy'un Türkiye'nin bu konuda önemli gazetecisi, spor yöneticisi, sivil toplum örgütü başkanı olduğu, bütçesiz ve sponsorsuz amatör bir spor kulübü olmasına karşın pek çok branşta ilkleri yarattığı, sportif başarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerini ön plana çıkardığı Bostanlıspor Kulübü ile Basketbol Adamları Derneği Başkanlığını 10 yılın üzerinde her geçen yıl daha da büyüyen başarı ile kesintisiz yaptığı aktarıldı. Ayrıca hizmetlerinde topluma fair play olgusuna özen gösterdiği, örnek olduğunun da üzeri çizildi.

Alkışlar arasında ödülünü alan Avni Erboy,ilk kez verilen ve "Büyük ödül" olarak adlandırılan "Avrupa Fair Play Hareketi, Fair Play Ruhu Ödülü"nü Türkiye'ye getirmenin onuru ve gururunu yaşadığını, yaşamı boyunca da buna layık olaya özen göstermeye devam edeceğini ifade etti.