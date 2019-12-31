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Avni Erboy'un yeni kitabı yayınlandı…

İzmir'in duayen gazetecilerinden, spor yazarı ve spor adamı Avni Erboy, meslek yaşamının 50. Yılı nedeniyle Fair Play Kervanı adını verdiği 2. Kitabını yayınladı.

31.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:14 Avni Erboy'un yeni kitabı yayınlandı…

Daha önce Kimse Duymasın isimli kitabı yayınlanan Avni Erboy'un, Emre Matbaasında (ESY Basım Yayın Amb. Ltd. Şti) basılan yeni kitabına 'nin önde gelen duayen gazetecilerinden Dünya Fair Play Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Fair Play Başkan Yardımcısı, Türkiye Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, Gazeteci Yazar, 68'liler Platformu Başkanı Okan Yüksel ve TMOK Üyesi, Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı, Gazeteci Teoman Güray ön söz yazdı.

Kapak Tasarımlarını Yiğit Erboy, düzeltmeleri Burçak Erboy ile Bilgin Çetiner'in, dizgi, tasarım ve baskıya hazırlığının Erboy Yayıncılık tarafından yapılan Fair Play Kervanı isimli kitapta, yazarın son dönemde yazdığı makaleler yer alıyor.


Türkiye, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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