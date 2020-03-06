Avokado hırsızları adliyede Antalya
'nın Alanya
ilçesinde bir bahçeden 806 adet avokado çalan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.
Alanya İlçe Jandarma
Komutanlığına bağlı Demirtaş Jandarma ekipleri, dün Yeşilöz
Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada çuvalla birlikte seyir halindeki 07 AHG 284 plakalı motosikleti durdurdu. Jandarmanın, içerisinde avokado dolu çuvalı nerden aldıklarını sorması üzerine çelişkili cevap veren M.A. (20), İ.Ö. (20) ve M.Ö. (16), gözaltına alındı. Hırsızların çuval içindeki 806 adet avokadoyu Adem Başıeğri'nin bahçesinden çaldıkları tespit edildi.
Demirtaş Jandarma Karakolu'nda ifadeleri alınan 3 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.