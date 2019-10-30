Avrasya Ambalaj Fuarı'nda Oluklu Mukavva Sektörüne yoğun ilgi

Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) ve derneğin üyesi olan 8 oluklu mukavva üreticisinin (Ankutsan, Dunapack, Kahramanmaraş Kağıt, Kaplamin, Modern Ambalaj, Olmuksan IP, Partex, Yeşil Ambalaj) de katıldığı fuarda stantlara yoğun ilgi gösterildi.

Bu yıl 25. kez düzenlenen Avrasya Ambalaj Fuarının destekçileri arasında yer alan Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) standı ve yayınları fuar boyunca yoğun ilgi gördü. Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu, Uluslararası fuar olma niteliği taşıyan Avrasya Ambalaj Fuarı'nın 25. yılında da destekçileri arasında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek fuarla ilgili şunları söyledi: ''Her yıl düzenlenme başarısının yanı sıra sektörde yaşanan gelişmeleri, en son teknolojiler ile donatılan ambalaj çeşitlerini, sektörlere yönelik ambalaj çözümlerini, geri dönüştürülebilen ambalaj malzemelerini ve tüm sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayan ambalaj türlerinin bir arada sunmasıyla fuar sektörümüz için ayrıca önem taşıyor. Biz de OMÜD olarak fuar boyunca dernek ve sektörün tanıtımımızın yanı sıra oluklu mukavvanın hijyenik yapısı, tek kullanımlık olması, çevre dostu ve geri dönüştürülebilir özelliği, hafif ve kolay depolanması gibi üstün özeliklerine vurgu yaptık.''dedi.

Yabancı yatırımcı ve katılımcı ilgisi her geçen yıl artıyor

Fuarın İstanbul gibi merkezi bir lokasyonda ve turizm açısından da cazip bir konuma sahip olması yabancı yatırımcıların ve katılımcıların oranını olumlu yönde etkilediğini vurgulayan Görenoğlu sözlerine şöyle devam etti. ''Avrasya Ambalaj Fuarı'nda her geçen yıl yabancı yatırımcı ve katılımcı ilgisi artıyor, bu sene 42 ülkeden 1.100 katılımcının olduğunu biliyoruz ve bu rakamlar bizleri ülkemiz ve ekonomimiz adına mutlu ediyor. Yabancı misafirlerin ülkemize gelmesi Türkiye ekonomisini canlandırıyor, hedef pazarlardan yeni iş fırsatları geliştirmelerine olanak sağlıyor ve ihracata destek sağlayarak pazarı hareketlendiriyor. Mehmet Nuri Görenoğlu, 2019 yılının son dönemlerinde ülkemizde ve sektörde yaşanan bu hareketlenmeler olumlu sonuçlanarak tüm sektörlerin yıl sonu kapanış rakamlarını olumlu etkileyecektir'' dedi.