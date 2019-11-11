Avrasya anket şirketinden çarpıcı AK Parti yorumu: 50 ile 60 arası istifa gelecek

Yerel seçimleri yüzde 98'lik başarıyla tahmin eden, tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini ise tam isabetle bilen Avrasya Araştırma Şirketi'nden siyasi partilerle ilgili yeni tahminler geldi.

Şirket başkanı Kemal Özkiraz, Twitter hesabından bazı tahminlerde bulundu. "Düşündüğümü, röportajlarda söylediğimi şuraya da yazayım" diyerek sözlerine başlayan Özkiraz, "AK Parti bırakın seçim kazanmayı meclise girerse şükredecek. AK Parti 2020-2022 arasında mutlaka bölünecek.

"İSTİFALAR GELECEK"

20-30'lu hatta 50-60'lı istifalar olacak (2020 sonu ile 2022 arasında). Geriye sadece posası kalacak ve DSP Gibi bir anda çakılacak. MHP mi? O hep kazanır, ana muhalefet olacak. Bu günler herkese ders olacak, demokratik bir parlamenter sistem kurulacak." ifadelerini kullandı.