Avrasya Bölgesi'nin en büyük Kozmetik Fuarı BeautyEurasia

Bu yıl ilk defa Ticaret Bakanlığı'nın desteğini alan BeautyEurasia Avrasya pazarının kozmetik ve güzellik ürünleri üreticilerini bir araya getiren en önemli etkinlik olarak öne çıkıyor.

Yerli yabancı sektör profesyonellerine yeni iş ve iş birliği fırsatları sunan Fuar, bu yıl da düzenlenecek olan VIP Yurt Dışı Alım Heyeti programı ile Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Gana, Hindistan, Kazakistan, Litvanya, Moldova, Hollanda, Peru, Katar, Rusya, Suudi Arabistan, Sırbistan, İspanya, Uganda, Ukrayna gibi ülkelerden 80'in üzerinde alıcıyı ağırlayacak. BeautyEurasia, tüm dünyanın hedef pazarları arasında yer alan Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ve Uzak Doğu ülkelerinden gelecek olan çok sayıda kozmetik zinciri, toptancı ve perakendeciye de ev sahipliği yapacak