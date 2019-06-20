Avrasya Bölgesi'nin en büyük kozmetik fuarı BeautyEurasia başladı

ITE Turkey bünyesinde yer alan, Platform Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen ve Avrasya'nın en büyük kozmetik fuarı olan 15. Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı BeautyEurasia 20 Haziran'da İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyarete açtı. Kozmetik ve kişisel bakım sektörü oyuncularının bir araya geldiği, 22 Haziran'a kadar sürecek Fuarın açılış konuşmasını T.C. İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu gerçekleştirdi.

36 ülkeden katılımıncıların yer aldığı böylesine bir fuara ilk kez katıldığını belirten Soylu, "Hakikaten siyasi hayatımda da, ticari hayatımda birçok açılış içerisinde yer aldım. Bu güzel şehir İstanbul'un evsahipliğinde 36 ülkenin temsil edilidiği böyle bir fuarda ilk kez bulunmanın heyecanı, mutluluğu ve gururunu yaşıyorum," sözleri ile Avrasya'nın en büyük kozmetik fuarı BeautyEurasia'nın önemine dikkat çekti.

"Hedefimiz, Sektörün Bilinirliği Küresel Düzeyde Sağlamak"

Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı BeautyEurasia'yı 15'inci kez düzenlemekten dolayı memnuniyetini dile getiren BeautyEurasia Fuar Direktörü Filiz Mehmedova da şunları söyledi: "Fuar, katılımcılara güzellik ve kozmetik profesyonelleri ile tanışma, Türkiye'deki kozmetik sektörüne dair bilgi edinme, üreticiler ve kurumlar ile ticari faaliyetler geliştirme ortamı sunuyor. Ayrıca Fuar bu yıl da VIP Yurt Dışı Alım Heyeti programı kapsamında, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Gana, Suudi Arabistan, Katar, Rusya, Kazakistan, Litvanya, Moldova, Hollanda, Peru, Sırbistan, İspanya, Ukrayna ve Hindistan gibi ülkelerden 80'in üzerinde profesyonel alıcıyı ağırlayarak yeni iş birliklerine imkan tanıyacağız. Bu isimler arasında global kozmetik sektörünün önemli temsilcileri de yer alıyor. Bu yıl ilk defa ITE Connect Eşleştirme Programı (Matchmaking Sistemi) ile tüm katılımcılar, ziyaretçiler ve hosted buyer'lar ücretsiz olarak akıllı telefon ve internet uygulaması üzerinden hızlı ve etkili bir şekilde networking yaparak, doğru müşteri ve tedarikçilerle bağlantı kurarak ağlarını genişletme fırsatı yakalayacaklar. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle Yurtdışı Alım Heyeti programı bu yıl da uygulanmaya devam edecek. Öncelikli hedeflerimiz, ülkemizin kozmetik sektörünün küresel düzeyde bilinirliğini sağlamak ve hem daha çok üreten hem de giderek daha fazla ihraç eden bir ülke olmasına katkı vermek."

Bilgi, eğlence ve deneyimi bir arada yaşatan Fuar'da önemli konuşmacı ve konuklar da yer alıyor. Açılış konuşmaları ardından fuarın ilk günü Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünleri Daire Başkanı Yücel Dener üreticiler için satış ve ihracata yönelik mevzuatların önemine dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirdi.

"Türkiye'de Kişi Başı Kozmetik Tüketimi 35 Dolar"

2020 yılına kadar sektöre ilişkin yüzde 10'luk bir birleşik büyüme öngörüldüğünü hatırlatan araştırmalara dikkat çeken Dener, " Avrupa'daki kişi başı kozmetik harcamasının 159 dolarken Türkiye'de bu oran 35 dolarda. Türkiye'nin bugünkü pazar payıysa bugün itibariyle 9,5 milyar TL. Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlı firma sayısı Haziran 2019 itibariyle 5 bin 700'ü aştı." sözleri ile sektörün büyüklüğünü vurguladı. Dener, sektörde büyümenin önceki yıla göre yüzde 10 olduğunu paylaştı.

Kozmetik Kanunu ve Kozmetik Yönetmeliği'nin üreticiler tarafından oldukça önemli bir şekilde okunması, ardından ilgili adımların sırasıyla atılması gerektiğinin altını çizen Dener, AB Kozmetik Ürün Güvenliği Değerlendirmesi'nin de üretici ve ihracatçılar tarafından dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguladı. Dener, "bildirim" konusunun doğru anlaşılması gerektiğini, "bildirimde bulunmanın" T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan bir onay anlamına gelmediğinin altını çizdi.

"Dünyada tüketiciye en hızlı ulaşan ürün kozmetik"

Ayrıca Kimyagerler Derneği de kimya bilimi ve endüstrisi alanında gerçekleşen çalışmaların paylaşılacağı, bu alandaki tüm gelişmelerin masaya yatırıldığı bir oturum yapıldı. Oturumun moderatörlüğünü Kimyagerler Derneği Başkanı Ahmet Aktaş gerçekleştirdi. Aktaş, dünyada kozmetik kadar tüketiciye hızlı ulaşan bir ürün olmadığını hatırlatırken, üretilen ürünün tüketiciye doğru bir biçimde yönlendirilmesinin de çok önemli olduğunu altını çizdi.

Ardından söz alan Kimyagerler Derneği üyesi Gökay Aydoğan, kozmetik trendlerini paylaştı. Her zaman ve hızla bir trend değişimi olduğunu belirten Aydoğan, cilt bakım ürünleri ve saç bakım ürünlerinde dünyada 4 trendin öne çıktığını paylaştı.

Cilt ve Saç Bakımında Global Trendler

Çevresel faktörlerin insan cildine verdiği olumsuz etkileri sonucunda ortaya çıkan Anti-Pollution ürünlerin, cilt bakım ürünleri arasında dünya çapında bir trend olduğunu söyledi. Türkiye'de bu ürünlerin henüz yeni yeni görünmeye başladığını belirten Aydoğan, dünya üzerinden Ocak 2018'den bugün lansmanı yapılan ürünlerin yüzde 70'inin bu özellikte olduğunu altını çizdi:

"Cilt bakımı açısından bir diğer önemli trendin Blue Ligth Protection (Mavi Işığa Karşı Koruma). Elektronik cihazlar ve gün ışığı, bu ihtiyacı tetikleyen etkenler olarak karşımıza çıkıyor. Cildimizi mavi ışıktan korumamaız halinde ise; mitokondriyal DNA hasarı, bariyer tabakasının bozulması ve kırışıklık oluşum ve inflamasyon oluşumu gibi başlıca sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Korunmamızı sağlayan ürünlerin içeriğinde yer alan hammadde ise Blumilight."

Aydoğan saç bakım ürünlerinde de iki global trend olduğunu söyledi: "Sebum, çevresel kirlilik, kimyasal işlemler, genetik faktörler, mikroorganizma kaynaklı problemlerin çözülmesi için Scalp Care yani Sağlıklı Saç Derisi uygulaması günümüzde trend uygulamalardan. Bir diğer global trend ise Plex Ürün Grupları."

BeautyEurasia 2019'da Birbirinden İlgi Çekici Etkinlikler Gerçekleşiyor

Üç gün sürecek Fuar'da konferanslar, teknolojik sunumlar ve saç şovları gerçekleşecek. Sektöre yön veren kurum ve kuruluşların iş birliğinde düzenlenen etkinlik programıyla sektör profesyonelleri ve influencerları ağırlayacak olan Fuar, sektörel trendleri, teknolojik gelişmeleri, yasal mevzuatları ve ihracatı artırmak başlıklı konularda katılımcıların bilgilerini güncelleyecek. Ayrıca yabancı yatırımcılar, yerel üreticiler, satın almacılar ve karar vericiler için sektörel bir yol haritası oluşturulmuş olacak.

Güzellik ve kozmetik profesyonelleri ile tanışma olanağı vermesi ve Türkiye'deki kozmetik sektörüne dair bilgi paylaşım ortamı sağlamasının yanı sıra, önemli sektör uzmanları, üreticiler ve kurumlar ile tanışma ortamı sunan BeautyEurasia'nın etkinlik programında bilgi ve eğlence bir arada. Katılımcı sayısını geçmiş yıllara göre artıran Fuar, bu yıl 36 ülkeden 360 katılımcı firma ile 11 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlıyor. Fuar geçtiğimiz yıl katılımcılarına toplamda 250 milyon Euro'nun üzerinde yeni iş hacmi potansiyeli yaratma imkanı sağlamıştı.