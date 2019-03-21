Avrasya Çarşısı Yeni Yerinde Hizmete Başladı

Kaynak: İHA

Uzun yıllardır Trabzon'un Pazarkapı sahil alanında hizmet vermekte olan Avrasya Çarşısı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen yeni yerinde hizmete açıldı.Avrasya Çarşısı'nın hizmete girmesi münasebetiyle düzenlenen törende çarşı esnaflarına seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Cemal Kamacı Spor Merkezi'nin bulunduğu binanın bir kısmının Avrasya Çarşısı olarak düzenlenmesi için çaba sarfettiklerini söyledi. Gümrükçüoğlu, "Allah'ın takdir ettiği her şeyde bir hayır vardır. Bu merkezin bir kısmını esnaflarımıza tahsis etmek için, esnaflarımız nasıl meşakkatlere katlandıysa, bizlerde kıt kanatlar içinde önemli meşakkatlere katlandık. Şimdi burasının açılışını yapacağız. 'Sahibi olmadığın iş senin değildir' diye bir atasözümüz var. O bakımdan işinin sahibi esnaflarımız olacak. Buradaki esnaflarımız her zaman güler yüzlü olacak. Burası vatandaşımızın kendi çarşısıdır. Ahi Evran Dede'nin nasihatinde olduğu gibi Avrasya Çarşısı esnafı, gerçek esnaflık anlayışı ile burayı sürdürecektir" diye konuştu.Avrasya Pazarı Esnafları Derneği Başkanı Muzaffer Beşikçi ise Avrasya esnaflarının yeni yerlerine yerleştirilmelerinden ötürü Başkan Gümrükçüoğlu'na teşekkür etti. Beşikçi, "Bu işte zerre emeği olan kim varsa Allah onlardan binlerce kez razı olsun. Bu işte öncelikle başkanımız Gümrükçüoğlu'nun emeği vardır. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Avrasya Pazarı 30 yıldır dimdik ayakta olan bir pazardır. Şimdi yeni yerimize taşındık. Pazarımızın ismini çarşı olarak değiştirdik. Burada çok güzel işlere imza atacağız. Biz esnaflara sahip çıkan büyüklerimize müteşekkiriz" ifadelerini kullandı. - TRABZON