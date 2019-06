Avrasya'da muhteşem mezuniyet töreni

Avrasya'da muhteşem mezuniyet töreniAraklı'da meydana gelen heyelan nedeniyle Demet Akalın konseri ertelendiAvrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız:"Bugün 2 bine yakın mezun vermenin gururunu yaşıyoruz""Araklı'da feryat varken, bizler eğlenemeyiz"TRABZON - Avrasya Üniversitesinde 2018-2019 dönemi mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.Hayri Gür Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törene Avrasya Üniversitesi kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, Rektör Prof. Dr. Kenan İnan, KKTC Trabzon Başkonsolosu Zalihe Erden, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahatin Aslantürk, Kadınla Başlar Derneği Başkanı, iş kadını Hülya Ulusoy, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, mütevelli heyet üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Trabzon ve bölgenin en büyük kapalı spor salonu olan Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleşen törene iki bini öğrenci olmak üzere yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Avrasya Üniversitesinin dönem birincisi ise Çocuk Gelişimi Bölümünden bir çocuk annesi olan Fatmanur Şahin oldu. Şahin, "Yürüdüğümüz bu eğitim yolunda bize bu yolun kapılarını açan öncelikle Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'e, kurucu Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Dr. Ömer Yıldız'a, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Kenan İnan'a, dekanlarımıza ve hocalarımıza, tüm mezun öğrenciler adına ve kendi adıma şükranlarımı sunarım. Buradaki tüm annelerimiz bilir, bir çocuk yetiştirmek gerçekten ne kadar zaman, sabır, emek ve fedakarlık isteyen bir süreçtir. İşte böyle bir süreçte eğitim ve öğretim hayatıma devam ederek başarı kazanmış olmanın tüm kadınlar için bir umut ışığı olabileceğini düşünmekteyim. Elbette ki bu süreçte stres ve uykusuz geceler geçirdim. Fakat azmin ve inancın önünde hiçbir engelin duramayacağına inanarak yoluma devam ettim" dedi."Ülkemizin yetişmiş insan gücüne katkı veriyoruz""Avrasya Üniversitesi, Trabzon şehrinin ikinci ve bölgemizin tek vakıf üniversitesidir" diyen Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan, "Avrasya Üniversitesi bugün dört fakülte, bir yüksekokul, iki meslek yüksekokulu ve üç enstitü ile eğitim öğretime devam etmektedir. Yaklaşık 8 bin civarında öğrencisiyle üniversitemiz şehrimiz ve bölgemizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatında çok ciddi bir rol oynamaktadır. Bugün mezuniyet törenini icra ettiğimiz 2 bine yakın mezunumuz ile de ülkemizin kaliteli, yetişmiş insan gücü ihtiyacına çok önemli bir katkıda bulunmuş oluyoruz. Bu öğrencilerimizin yetişmesine katkıda bulunan her aşamadaki akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Değerli misafirlerimiz ülkemiz ve dünyada eğitim öğretimde muazzam bir yarış devam etmektedir. Burada en önemli hususlardan birisi verdiğimiz mezunların kalitesidir. Avrasya Üniversitesi olarak özellikle son bir buçuk yıldır kalite alanında önemli çalışmalar yapmaktayız. Üniversite sanayi işbirliği alanında önemli girişimlerde bulunduk. Bunun yanında Avrasya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini kurma aşamasındayız. Tüm bu gelişmeleri kaliteyi arama, donanımlı gençler yetiştirme ve bu şekilde ülkemize katkıda bulunma adına yapıyoruz" diye konuştu."Bugün 2 bine yakın mezun vermenin gururunu yaşıyoruz""Bir taraftan sizlerden ayrılmanın üzüntüsünü yaşarken, bir taraftan da sizleri ailelerinize teslim etmenin mutluluğunu da yaşamaktayım" diyen Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, "Bu üniversitenin kurucusu olarak kuruluşunda bizlere çok büyük destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye saygılarımı arz ediyorum, teşekkür ediyorum. Üniversitemizin kuruluş aşamasında ve sonrasında bize çok desteği olanlar oldu ben birkaç kişiyi yine burada hatırlatmak istiyorum. YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç o günlerde YÖK yönetim kurulundaydı, bizlere o günlerde de çok destek verdi, sonrasında da desteklerini esirgemedi kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Suat Hacısalihoğlu kendileride burada onun desteği olmuştur, Yomra eski belediye başkanı İbrahim Sağıroğlu'da bize çok destek olmuştur, burada hepsine sayamayacağım tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi."Araklı'da feryat varken, bizler eğlenemeyiz"Yıldız, "Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz burada yine önemli bir hususu dile getireyim. Demet Akalın konseri yapacaktık, Araklı ilçemizde ciğerimizi yakan bir sel felaketi oldu, ertelemek zorunda kaldık. Oradaki insanlar çocuklarını, kardeşlerini, eşlerini moloz yığınları arasında ararken biz konserle eğlenemezdik, sizlerden bu konuda hoşgörü bekliyorum. Kurduğumuz üniversitemiz bugüne kadar altı bine yakın mezun verdi. Bizim gibi bu işe gönül vermiş insanlar için bu çok mutlu edici bir husustur. Burada diplomasını alan bu gençler yarın güzel ülkemizin yönetiminde söz sahibi olacaklar. Onun için dünyanın en mutlu insanı benim. Değerli velilerimiz sizlere söz verdiğimiz gibi emanetlerimizi aldık, en iyi şekilde yetiştirdik ve sizlere bugün teslim ediyoruz. Avrasya ailesi içinde öğrencilerimizle birlikte sizlerde varsınız. Ailemiz eksilmeyecek her geçen gün büyüyecektir. Sizlerle bugün bağı koparmıyor, aksine sağlamlaştırıyoruz. Bundan sonra da her zaman görüşeceğiz, ailenizi asla yalnız bırakmayın" şeklinde konuştu. Yıldız'a mezun öğrencilerden anlamlı sürprizAvrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız'a konuşmasının sonunda mezun öğrencilerin sürprizi vardı. Öğrenciler hep bir ağızdan Grup Duman'ın 'Senden Daha Güzel' şarkısını söylediler. 'Kimseyi görmedim ben, senden daha güzel. Kimseyi tanımadım ben, senden daha özel' sözleri üzerine Yıldız duygu dolu anlar yaşadı. Mikrofonu eline alan Yıldız, "Beni çok mutlu ettiniz, sizleri bende çok seviyorum, çocuklarım, evlatlarım" dedi. Avrasya Üniversitesi onlarca cumhuriyet altını dağıttıÖmer Yıldız Bilim Sanat ve Edebiyat Ödülleri kapsamında düzenlenen "21. Yüzyılda Çevre Sorunları ve Çevrenin Korunması" konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ise hediyeleri mezuniyet töreninde takdim edildi. Birinci "Doğa İnsan Kıskacında" başlıklı kompozisyonu ile İstanbul Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Duygu Kızıltürk, ikinci "Gülce" başlıklı kompozisyonu ile Adana Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Hürü Nisa Filiz, üçüncü "Çevrenin Uğultusu" başlıklı kompozisyon ile İstanbul Pendik Tarık Buğra Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Açelya Çam oldu. Birinciye 15 adet cumhuriyet altını ve bir dizüstü bilgisayar, ikinciye 10 adet cumhuriyet altını ve bir adet dizüstü bilgisayar, üçüncüye ise 5 adet cumhuriyet altını ve bir adet dizüstü bilgisayar takdim edildi.