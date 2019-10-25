Haberler » Ekonomi » Avrasya Ekonomik Birliği ile Sırbistan arasında ticaret anlaşması

Avrasya Ekonomik Birliği ile Sırbistan arasında ticaret anlaşması

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile Sırbistan arasında serbest ticaret bölgesi anlaşması imzalandı.

25.10.2019 22:46Avrasya Ekonomik Birliği ile Sırbistan arasında ticaret anlaşması
Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile Sırbistan arasında serbest ticaret bölgesi anlaşması imzalandı.
Başkent Moskova'da düzenlenen Avrasya Hükümetlerarası Konseyi toplantısına Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Kırgizistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, Belarus Başbakanı Sergey Rumas ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldı.
Toplantı kapsamında, AEB ile Sırbistan arasında serbest ticaret bölgesi anlaşması imzalanırken, Rus hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada, yeni anlaşmanın özellikle Rusya, Kazakistan ve Belarus'un, Sırbistan ile ticaretini güçlendirmeye yönelik olduğu belirtildi.
Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Belarus ve Ermenistan'ın oluşturduğu AEB, Vietnam ve Çin'le de serbest ticaret bölge anlaşmaları imzalamıştı.

Sırbistan Karadağ, Avrasya, Rusya, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
23:14 Türksat 15 yaşında
22:46 Avrasya Ekonomik Birliği ile Sırbistan arasında ticaret anlaşması
21:31 Natürel kayısı, üreticisinin yüzünü güldürdü
21:24 "Öncü göstergeler büyüme ışıltısı veriyor"
21:22 Amsterdam mahkemesi, Gazprom'un alt kuruluşunun hisselerini dondurdu
20:24 Boydak Holding'in yeni ismi Erciyes Anadolu Holding oldu
20:24 Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
25.10.2019 23:31:23