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Avrasya Ekonomik Birliği'nden "salgına karşı ortak hareket" vurgusu

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) hükümet başkanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gündemiyle yaptıkları toplantıda serbest ticaretin sürmesi ve iş birliği vurgusu yaptı.

10.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:10
Avrasya Ekonomik Birliği'nden
Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) hükümet başkanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gündemiyle yaptıkları toplantıda serbest ticaretin sürmesi ve iş birliği vurgusu yaptı.
Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Belarus Başbakanı Sergey Rumas, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldı.
Rusya Başbakanı Mişustin, AEB'in Kovid-19 salgını ile mücadele ve ekonomiyi desteklemek için bir dizi önlem aldığını belirterek, bu tedbirlerin derhal uygulanması gerektiğini söyledi.
Önceliğin halk sağlığının korunması olduğunu vurgulayan Mişustin, "Enfeksiyon alanında iş birliğini güçlendirmeye devam etmek, Avrasya Ekonomik Komisyonu seviyesinde acil önlemler almak ve salgının kitlesel biçimde yayılmasını önlemek için adımlar atmak gerekiyor." dedi.
Mişustin, üye ülkelerin salgınla mücadele için Kovid-19 test sayısını artırmak ve gerekli tüm ilaç ve tıbbi cihazların teminini sağlamak gerektiğinin altını çizdi.
Belarus Başbakanı Rumas da Kovid-19 salgınının sanayi ve tarım alanında ortak politikalar sürdürmenin, ortak ithalat programlarının önemini gösterdiğini dile getirdi.
Rumas, "Önümüzdeki ulusal ekonomik kalkınma tahminlerinin negatif olduğu ortadadır. Bugün salgının üstesinden gelmek için zaman ve maliyet konusunda kesin bir tahmin yok ancak en azından ortak ama kendi kendine yeten bir pazar olmamız gerekiyor." diye konuştu.
Koordineli ve ortak çalışma vurgusu
Kazakistan Başbakanı Mamin, AEB'in uzun vadeli istikrarının ticari süreçlerin istikrarına bağlı olduğuna dikkati çekerek, bu bağlamda ürün ve hizmet önceliklerini dikkate alarak bölgesel ticaret yaklaşımlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
Mevcut krizin AEB ülkeleri için fırsatlar da yarattığının altını çizen Mamin, "AEB çerçevesindeki iş birliği, krizin etkilerini yumuşatmanın yanı sıra uzun vadeli büyüme ve rekabet gücünün geliştirilmesi için de gerekli ortamı oluşturacak." yorumunu yaptı.
Kırgızistan Başbakanı Abılgaziyev de salgının mali piyasaların kötüleşmesine ve ham madde fiyatlarında önemli düşüşe yol açtığını vurgulayarak, "Ekonomik büyümemiz ve karşılıklı ticaretimizin hızla yavaşladığını gözlemliyoruz. Koordineli ve ortak çalışmaya başlamalıyız." çağrısında bulundu.
Gıda ürünlerinin serbest dolaşımını sağlamak gerektiğine işaret eden Abılgaziyev, gıda güvenliğini sağlama ve karşılıklı ticareti gereken seviyede tutmanın üye ülkeler için önemli olduğunu kaydetti.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise AEB üyelerinin salgınla mücadele çabalarını koordine etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Kimse bu salgının ne kadar süreceğini, gelecekte tekrarlayıp tekrarlamayacağını ve dünya ekonomisinin bu koşullarda nasıl davranacağını bilmiyor. Bu koşullarda, serbest ticaret uygulamasının, mal ve hizmetlerin hareketini kısıtlamadan, AEB çerçevesinde kesintisiz sürmesi gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kazakistan, Belarus, Hükümet, Avrasya, Güncel
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