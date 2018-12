Avrasya Hukukçuları Bakü'de Toplandı

Kaynak: AA

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Uluslararası Adalet İçin Uluslararası Hukuk" temalı 2. Avrasya Hukuk Kurultayı başladı.Türkiye Hukuk Platformu (THP), Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) ve Azerbaycan Hukukşinaslar Konfederasyonunun ortaklaşa organize ettiği kurultayın açılış toplantısına Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu, Azerbaycan Adalet Bakan Yardımcısı Azer Caferov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, THP Genel Sekreteri Ahmet Akcan ve çok sayıda hukukçu katıldı.Adalet Bakan Yardımcısı Seferinoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Azerbaycan'la hem ikili hem de bölgesel ilişkileri artırarak sürdürme inanç ve kararlılığında olduklarını söyledi.Kafkasya'da barış, istikrar ve kalkınmanın sağlanması için Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dayanışmanın tartışılmaz öneme sahip olduğunu vurgulayan Seferinoğlu, uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil eden Karabağ sorununun bir an önce Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü temelinde çözülmesi konusunda Türkiye olarak çabalarını artırarak sürdüreceklerini kaydetti.Seferinoğlu, Birleşmiş Milletler'in (BM) insanlığın barış ve refah beklentilerini karşılamaktan uzaklaştığı belirterek, "Özellikle BM Güvenlik Konseyi'nin sadece veto hakkına sahip 5 üyenin çıkarlarına hizmet eden, zulümlere seyirci kalan bir yapıya büründüğü aşikardır. Dünyanın birçok yerinde etnik temizlikten toplu katliamlara kadar hiçbirimizin görmek istemediği olaylar her gün yeniden karşımıza çıkıyor. Böyle önemli bir yapının adı sürekli başarısızlıkla anılan bir kurum haline gelmesine gönlümüz rıza göstermiyor. Her fırsatta BM Güvenlik Konseyi yapısında kapsamlı bir reforma gidilmesi gerektiğini söylüyoruz." dedi.Türkiye'nin yıllardan beri terörle mücadele ettiğini ve konuda tecrübe edindiğini anlatan Seferinoğlu, "Terörün her türlüsüne karşı her alanda etkin ve kararlı bir mücadele sürdürmekteyiz. Dost ve kardeş ülkelerle bu konudaki tecrübelerimizi paylaşmaktan memnuniyet duymaktayız. Küresel nitelikteki bu tehlikeye karşı tüm ülkelerin ortak bir eylem platformunda birleşmesi gerekir." diye konuştu.Azerbaycan Adalet Bakan Yardımcısı Caferov ise kurultayın Türk ve İslam ülkeleri arasında hukuk ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.Teröre karşı çabaların birleştirilmesi gerektiğine değinen ve mücadelenin hukuk kuralları çerçevesinde yapılması gerektiğini dile getiren Caferov, FETÖ terör örgütü mensuplarının ifşa edilerek kardeş Türkiye'ye iade edilmesinin iki ülke arasındaki adli iş birliğine iyi bir örnek olduğuna dikkati çekti.AK Parti Grup Başkanvekili Özkan da artık kimsenin egemen hukuk düzeninin insanlığa barış, huzur ve adalet getireceğine inanmadığını söyledi.Özkan, Türkiye ve Azerbaycan'ın binlerce yıllık tarihine bakıldığında ise herhangi bir zulüm ve adaletsizliğin olmadığını gördüklerini belirterek, "Milletimiz köklü tarihiyle geçtiğimiz bütün coğrafyalarda insanlığa adalet dağıtmış, zulümden kaçınmış, adalet ve hukuku sadece kendisi için değil, bütün insanlık için istemiştir." dedi.Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral da Azerbaycan'ın topraklarının 27 yıldır işgal altında bulunduğuna dikkati çekerek, bunun uluslararası adaletsizliğin en açık örneklerinden olduğunu ifade etti.Uluslararası hukukta artık hukukun üstünlüğünün değil, güçlünün hukukunun geçerli olduğunu söyleyen Özoral, Karabağ sorununun çözülmemiş olmasının uluslararası hukuk açısından bir utanç kaynağı olduğunu vurguladı.Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri Necati Ceylan da dünya egemenlerinin haksızlıklara çoğunlukla hayır demediğini, bazen de bu haksızlıkları teşvik ettiğini dile getirdi.Azerbaycan topraklarının işgal altında olduğunu hatırlatan Ceylan, "Bizler mazlumların haklarının iadesinin gerektiğini her platformda dile getirmekteyiz.Karabağ sorununu sürekli gündemde tutmaya devam edeceğiz." diye konuştu.THP Genel Sekreteri Akcan da Avrasya ülkeleri arasında hukuki dayanışmayı ve iş birliğini artırmayı amaçladıklarını bildirdi.Hukuk alanında faaliyet gösteren resmi ve sivil kurumlar arasında iletişim köprüsü kurmayı hedeflediklerini ifade eden Akcan, Türk ve İslam dünyası arasında ortak çalışmalara imza atacak kurumların kurulmasına zemin hazırlamanın amaçları arasında olduğunu kaydetti.26 ülkeden yaklaşık 360 hukukçunun katılımıyla başlayan kurultay, "Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Kurumlar", "Göç-Sığınma ve İnsanlığa Karşı Suçlar", "Uluslararası Terörizm" ve "Uluslararası Hukuk ve Silahsızlanma" başlıklı oturumlarla devam edecek.Yüksek yargı temsilcileri, akademisyenler ve baro mensubu avukatların katılacağı mesleki çalıştayların da düzenleneceği kurultay yarın sona erecek.