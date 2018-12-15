Avrasya Hukukçuları Bakü'de Toplanıyor

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:05



15 Aralık 2018 Cumartesi 12:05

Avrasya bölgesinin hukukçuları, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek 2. Avrasya Hukuk Kurultayı'nda bir araya gelecek.Türkiye Hukuk Platformu (THP), Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) ve Azerbaycan Hukukşinaslar Konfederasyonunun ortaklaşa organize ettiği "Uluslararası Adalet İçin Uluslararası Hukuk" temalı kurultayın açılışı 17 Aralık'ta yapılacak.26 ülkeden yaklaşık 360 hukukçunun katılımıyla 3 gün devam edecek kurultayda, "Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Kurumlar", "Göç-Sığınma ve İnsanlığa Karşı Suçlar", "Uluslararası Terörizm" ve "Uluslararası Hukuk ve Silahsızlanma" başlıklı oturumlar düzenlenecek.Kurultay Yürütme Komitesi üyesi Aygün Aliyeva konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kurultayda uzman akademisyenlerin ve katılımcı ülkelerin hukuk kurumlarının temsilcilerinin yer alacağını belirtti.Etkinlik kapsamında yüksek yargı temsilcileri, akademisyenler ve baro mensubu avukatların katılacağı mesleki çalıştayların da düzenleneceğini dile getiren Aliyeva, kurultayda hukuk alanında iş birliği tesis edilmesine yönelik fikir alışverişi yapılmasının planlandığını kaydetti.1. Avrasya Hukuk Kurultayı, Eylül 2014'te Saraybosna'da yapılmıştı.