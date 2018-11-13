Avrasya Maratonu'na Ümraniye Sporcuları Damgasını Vurdu

Bu kapsamda kulüp sporcularından Mert Gırmalegesse 02:16:15'lik derecesiyle Türkiye birincisi olarak kupa alırken, 10 km'lik halk koşusunda ise yine kulüp sporcularından Fatih Korkunç birinci olarak aynı törende ödül aldı.

İstanbul'da düzenlenen 40. Vodafone Avrasya Maraton'unda Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Sporcusu Mert Gırmalegesse 02:16:15'lik derecesiyle büyük bir başarı göstererek Türkiye birincisi oldu. Ayrıca Mert Gırmalegesse Olimpiyat A barajını bir kez daha geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Öte yandan kulüp sporcularından Fatih Korkunç ise 10 kilometrelik halk koşusunda birinci olarak ödül törenine damga vurdu.