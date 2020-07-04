AVRASYA TÜNELİ GİRİŞİNDE TAKLA ATAN OTOMOBİL DUVARA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ÜSKÜDAR'da Avrasya Tüneli girişinde kaza yapan otomobillere vurmamak için şerit değiştiren ancak kontrolden çıkan otomobil önce bariyerlere çarptı ardından takla atarak bir işyerinin duvarına vurdu.

04.07.2020 02:07 | Son Güncelleme: 04.07.2020 02:24
ÜSKÜDAR'da Avrasya Tüneli girişinde kaza yapan otomobillere vurmamak için şerit değiştiren ancak kontrolden çıkan otomobil önce bariyerlere çarptı ardından takla atarak bir işyerinin duvarına vurdu. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında D100 Karayolu Avrasya Tüneli girişinde meydana geldi. Kaza yapan iki araç yol kenarında durdu. Arkadan gelen Abdulsamet Baş ise, kullandığı 34 VK 1138 plakalı otomobil ile duran araçlara vurmamak için direksiyonu sağa kırdı. Bir anda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak yol kenarındaki bir işyerinin duvarına vurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobildeki 2 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü Abdulsamet Baş'ın hayatını kaybettiği, araçta bulunan Serkan A.'nın ise ağır yaralandığı belirlendi. Ayrıca ilk kazada otomobillerden birinde bulunan Mustafa B.'nin de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Baş'ın cenazesi ise incelemeler sonucu morga kaldırıldı.
KAZADAN KAÇMAK İÇİN BURAYA UÇTU
Kazayı gören Mehmet Ülker yaşananları, Buradaki araç Ankara istikametinden Harem istikametine geliyordu. Oradaki kazadan kaçmak için buraya uçtu. İçinde 2 kişi vardı, 1' i ölmüştü, diğeri de ağır yaralı hastaneye kaldırıldı şeklinde anlattı.
KAZA SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA
Kaza sonrası yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, kazadan sonra yan yatan araçtaki yaralılara, çevredeki kişilerin yardıma koştuğu görülüyor. Kazada ile ilgili soruşturma sürüyor. AVRASYA TÜNELİ GİRİŞİNDE TAKLA ATAN OTOMOBİL DUVARA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Kaynak: DHA

Etiketler: D-100 Karayolu, Avrasya Tüneli, Güncel, Haber
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