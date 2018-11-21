21 Kasım 2018, 09:13
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Avrasya Tüneli'nde Kaza! Tünel Bir Süre Trafiğe Kapatıldı

Avrasya Tüneli'nin Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönü, kaza nedeniyle bir süre kapatıldı. Tünel girişlerinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Avrasya Tüneli'nin Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönü, kaza nedeniyle bir süre kapatıldı. Tünel girişlerinde uzun araç kuyruğu oluştu.

TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarını deniz altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde, trafik kazası meydana geldi.

TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle tünelin Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönü trafiğe kapatılırken D-100 kara yolunda da uzun araç kuyrukları oluştu.

TRAFİĞE AÇILDI

Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından tünel saat 09.00 sıralarında tekrar trafiğe açıldı.

İstanbul,Avrupa,Avrasya
21 Kasım 2018 Çarşamba 09:13



YORUMLAR (12)
GERÇEK: Tünelde hız yasak arabanın haline bakılırsa bayağı hızlılar mış
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ANDSMERO: mini mini bir kuş avrasyadan geçememiş
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VİCDAN: çok mu sevindin bugün ona yarın sana
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TIRCI OSMAN: yolu boş bulduysalar Drift yapmışlardır abey
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ENGİN: tünelin gelir kaybını kaza yapana kitlerler
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