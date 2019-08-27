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Avrasya Tüneli'nde kontrolden çıkan cip yan yattı

Avrasya Tüneli'nde kontrolden çıkan cip yan yattı Kaza sonrası trafikte oluşan uzun kuyruk havadan görüntülendi 3 kişi kazayı yara almadan atlattı Tünel tek taraflı trafiğe kapatıldıİSTANBUL - Avrasya Tüneli'nde kontrolden çıkan lüks cip yolda yan yattı.

27.08.2019 16:32
Avrasya Tüneli'nde kontrolden çıkan cip yan yattı
Avrasya Tüneli'nde kontrolden çıkan cip yan yattı
Kaza sonrası trafikte oluşan uzun kuyruk havadan görüntülendi
3 kişi kazayı yara almadan atlattı
Tünel tek taraflı trafiğe kapatıldı
İSTANBUL - Avrasya Tüneli'nde kontrolden çıkan lüks cip yolda yan yattı. Araçta bulunan 3 Azerbaycan vatandaşı kazayı yara almadan atlattı. Aracın yoldan çekilmesiyle yol trafiğe tekrar açıldı.
Avrasya Tüneli'nde saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, Azerbaycan plakalı lüks cip iddiaya göre kontrolden çıkarak yan yattı. Araç içerisinde bulunan 3 Azerbaycan vatandaşı kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Asya istikametine doğru olan yol trafiğe kapatıldı. Yolun kapatılması sebebiyle Avrupa'dan Asya istikameti tünel girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yan yatan araç çekici yardımıyla yoldan çekildi. Aracın çekilmesiyle yol trafiğe tekrar açıldı.
Avrasya Tüneli'nde kontrolden çıkan cip yan yattı

Avrasya Tüneli, Azerbaycan, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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