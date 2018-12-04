Avrasya Tüneli'nde Maddi Hasarlı Kaza

Avrasya
Tünelinde Avrupa
Yakasından Asya
'ya geçen taksiye bir araç arkadan çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken polis ekiplerinin müdahalesiyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanmaya devam etti.
Kaza, 12. 30 sıralarında Avrasya Tüneli'nde meydana geldi. Avrupa'dan Asya'ya gidiş istikametinde yaşanan kazada Turkuaz renkli seyir halindeki taksiye arkadan bir araç çarptı. Kazada araç sürücüleri kaza almadan kurtulurken araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine trafik polisi sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesinin ardından tünelde Asya yönünde ulaşım tek yönlü olarak sağlanmaya devam etti. - İSTANBUL
Avrupa,Asya,Avrasya
04 Aralık 2018 Salı 13:08