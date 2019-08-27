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Avrasya Tüneli'nde trafik kazası

Avrasya Tüneli'nin Avrupa Yakasından Anadolu'ya geçiş yönü, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

27.08.2019 16:24
Avrasya Tüneli'nde trafik kazası
Avrasya Tüneli'nin Avrupa Yakasından Anadolu'ya geçiş yönü, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.
Alınan bilgiye göre, Avrupa Yakasından Anadolu yönüne seyir halinde olan Azerbaycan plakalı Hacıyar Rauf Şüküroğlu idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Olay yerine ambulans, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken tünelin Avrupa Yakasından Anadolu'ya geçiş yönü, trafiğe kapatıldı.
Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken araç çekiciyle tünelden çıkarıldı.
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından trafik normale döndü.
Avrasya Tüneli'nde trafik kazası

Avrasya Tüneli, Azerbaycan, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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