Avrasya Tüneli ve Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılacağı Yenikapı'daki "Cumhur İttifakı Büyük İstanbul
Mitingi" nedeniyle Avrasya Tüneli
ile bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Avrasya Tüneli, yapılacak olan Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle saat 06.00'dan etkinlik bitimine kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Asya
ile Avrupa
yakasını deniz tabanının altından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 24 Mart Pazar günü İstanbul Valiliğinin kararıyla Yenikapı'da yapılacak olan Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle, saat 06.00'dan etkinlik bitimine kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. - İSTANBUL
İstanbul, Avrasya Tüneli, Güncel
Kaynak: İHA