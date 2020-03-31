Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler

NUR Kazakistan, Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse karşı önlemler artıyor.

31.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:20
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler
NUR Kazakistan , Ukrayna , Gürcistan , Kırgızistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse karşı önlemler artıyor.
Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 23 artarak 325 oldu.
Kovid-19 nedeniyle 50 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısı 7 artarak 21 oldu.
Vakaların yoğun olduğu başkent Nur Sultan'da 6 hastanın durumunun ağır olduğu belirtildi.
Nur Sultan Polis Departmanı Müdürü Yerjan Sadenov, son 8 günde karantina rejimini ihlal eden 369 kişiden 202'sine para, 86'sına hapis cezalarının verildiği, kalanların uyarıldığını aktardı.
Diğer yandan salgın nedeniyle Cambıl, Kostanay, Akmola, Aktöbe eyaletlerinde bugün itibarıyla karantina uygulanmaya başladı.
Bölgelere araçların giriş ve çıkışları sınırlanırken, tren seferleri durduruldu, alışveriş merkezleri, eğlence ve spor tesisleri kapatıldı, halka açık yerler dezenfekte edildi. Vatandaşlar, eczane, hastane ve marketlere gitmek için maskeyle dışarı çıkabilecek.
Kovid-19 nedeniyle üniversite ve kolejlerin uzaktan eğitime geçtiği Kazakistan'da 6 Nisan'dan itibaren orta öğretimin uzaktan eğitim sistemine geçmesi bekleniyor.
Eğitim ve Bilim Bakanı Ashat Aymagambetov, bilgisayarı olmayan 300 bin çocuğa bilgisayar ve internet sağlanacağını belirtti.
Derslerin internet dışında devlet televizyon kanalları ve radyo aracılığıyla da verileceğini söyleyen Aymagambetov, planlanan 3 binin üzerinde televizyon ders programından 300'ünün hazırlandığını aktardı.
Ukrayna'da virüs kaynaklı 2 ölüm daha
Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 69 artarak 549'a yükseldiği ifade edildi.
Açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 13'e çıktığı, 8 hastanın da iyileştiği aktarıldı.
Gürcistan'da 108 vaka
Tiflis Enfeksiyon Hastanesi Müdürü Marina Ezurgbaia, vaka sayısının 8 artarak 108'e çıktığını kaydetti.
21 Nisan'a kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Gürcistan'ın büyük şehirlerine girişlerde güvenlik noktaları oluşturuldu.
Kırgızistan'da vaka sayısı 107 oldu
Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kasımbek Mambetov, 13 kişinin daha eklenmesiyle vaka sayısının 107'ye yükseldiğini bildirdi.
Mambetov, Kovid-19 şüphesiyle 3 bin 870 kişinin ev, 1810 kişinin de hastanelerde karantinada tutulduğunu kaydetti.
Ülkede, salgın nedeniyle aile üyeleri hariç, üçten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.
Özbekistan'da 158 vaka
Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 8 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 158'e yükseldiğini belirtti.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de iyileşti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Kazakistan, Gürcistan, Ukrayna, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haberler
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Ceceli’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Haberler
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı
Merkez’den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi Haberler
Merkez'den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi
Koronavirüsün tedavisi Türkiye’de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak Haberler
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Araştırma gösterdi: Çocuk işçi sayısı 1 milyona yaklaştı Haberler
Araştırma gösterdi: Çocuk işçi sayısı 1 milyona yaklaştı
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek yağdı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya değil Haberler
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya değil

Son Dakika Güncel Haberleri

12:36: Siirt'te martın sonunda yağan kar köylüleri şaşırttı - Haber 12:36: Başkan Beyoğlu dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi - Haber 12:36: KAYSERİ Bilim Kurulu üyesi Çelik'ten, ATM uyarısı - Haber 12:36: ERKEK HEMŞİREDEN İLGİNÇ İDDİA : 'ERKEKTEN HEMŞİRE Mİ OLUR?' DİYEREK OTOBÜSTEN ATTI - Haber 12:36: ŞANLIURFA Hafif ticari aracın stepnesinde 18 tabanca ele geçirildi - Haber 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu - Magazin 10:58: Meral Akşener, emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı - Ekonomi 10:35: Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber 10:13: Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi - Haber 09:37: 'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti - Haber