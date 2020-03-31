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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler

Kazakistan, Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse karşı önlemler artıyor.

31.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:04
Kazakistan , Ukrayna , Gürcistan , Kırgızistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse karşı önlemler artıyor.
Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 23 artarak 325 oldu.
Kovid-19 nedeniyle 50 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısı 7 artarak 21 oldu.
Vakaların yoğun olduğu başkent Nur Sultan'da 6 hastanın durumunun ağır olduğu belirtildi.
Nur Sultan Polis Departmanı Müdürü Yerjan Sadenov, son 8 günde karantina rejimini ihlal eden 369 kişiden 202'sine para, 86'sına hapis cezalarının verildiği, kalanların uyarıldığını aktardı.
Diğer yandan salgın nedeniyle Cambıl, Kostanay, Akmola, Aktöbe eyaletlerinde bugün itibarıyla karantina uygulanmaya başladı.
Bölgelere araçların giriş ve çıkışları sınırlanırken, tren seferleri durduruldu, alışveriş merkezleri, eğlence ve spor tesisleri kapatıldı, halka açık yerler dezenfekte edildi. Vatandaşlar, eczane, hastane ve marketlere gitmek için maskeyle dışarı çıkabilecek.
Kovid-19 nedeniyle üniversite ve kolejlerin uzaktan eğitime geçtiği Kazakistan'da 6 Nisan'dan itibaren orta öğretimin uzaktan eğitim sistemine geçmesi bekleniyor.
Eğitim ve Bilim Bakanı Ashat Aymagambetov, bilgisayarı olmayan 300 bin çocuğa bilgisayar ve internet sağlanacağını belirtti.
Derslerin internet dışında devlet televizyon kanalları ve radyo aracılığıyla da verileceğini söyleyen Aymagambetov, planlanan 3 binin üzerinde televizyon ders programından 300'ünün hazırlandığını aktardı.
Ukrayna'da virüs kaynaklı 2 ölüm daha
Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 69 artarak 549'a yükseldiği ifade edildi.
Açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 13'e çıktığı, 8 hastanın da iyileştiği aktarıldı.
Gürcistan'da 108 vaka
Tiflis Enfeksiyon Hastanesi Müdürü Marina Ezurgbaia, vaka sayısının 8 artarak 108'e çıktığını kaydetti.
21 Nisan'a kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Gürcistan'ın büyük şehirlerine girişlerde güvenlik noktaları oluşturuldu.
Kırgızistan'da vaka sayısı 107 oldu
Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kasımbek Mambetov, 13 kişinin daha eklenmesiyle vaka sayısının 107'ye yükseldiğini bildirdi.
Mambetov, Kovid-19 şüphesiyle 3 bin 870 kişinin ev, 1810 kişinin de hastanelerde karantinada tutulduğunu kaydetti.
Ülkede, salgın nedeniyle aile üyeleri hariç, üçten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.
Özbekistan'da 158 vaka
Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 8 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 158'e yükseldiğini belirtti.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de iyileşti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler

Kaynak: AA

Etiketler: Kazakistan, Gürcistan, Ukrayna, Güncel

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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler
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