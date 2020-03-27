Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

NUR Kazakistan, Moldova, Azerbaycan, Ermenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Belarus ve Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına karşı önlemler artıyor.

27.03.2020 19:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:32
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
NUR Kazakistan, Moldova , Azerbaycan , Ermenistan, Özbekistan , Kazakistan, Kırgızistan, Belarus ve Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına karşı önlemler artıyor.
Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, vakalardan 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ülkede, daha önce, 61 yaşındaki bir kadın Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Azerbaycan'da 43 yeni vaka
Azerbaycan'da, 43 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulmasıyla vaka sayısı 147 oldu. Virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 hastanın da iyileştiği Azerbaycan'da, 3 bin 485 kişi karantinada tutuluyor.
Salgın nedeniyle sosyal izolasyon ve karantina uygulanan Azerbaycan'da, şehirler arası ulaşım kısıtlandı.
Emniyet güçleri sokak ve caddeleri gezerek halkı karantina kurallarına uyulması, özellikle yaşlıların dışarı çıkmaması gerektiği yönünde uyarı yapıyor.
Karantina kurallarının ihlal edilmesi durumunda kısıtlamaların daha da sertleştirilmesi öngörülüyor.
Ermenistan'da 2 aylık bebekte virüse rastlandı
Kovid-19 nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiği Ermenistan'da, 311 hastanın tedavisi devam ederken; vakaların artmasından endişe ediliyor.
Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tsaghkadzor bölgesindeki bir spor merkezinde vakalarla temas eden 173 kişi gözetimde tutuluyor.
Sağlık Bakanı Arsen Torosyan, iki aylık bir bebek ve annesinde Kovid-19'un tespit edildiğini, durumalarının iyi olduğunu belirtti.
Özbekistan'da sokağa çıkma yasağı
Özbekistan Kovid-19'la Mücadele Komisyonu kararıyla, halkın sokağa çıkmasına kısıtlamalar getirildi.
Devlet kurumları çalışanları dışında vatandaşların, market ve eczaneler hariç dışarı çıkmaları yasaklandı. Dışarıda maskesiz gezen vatandaşlara da 120 dolar para cezası kesilecek.
Halka açık yerlerde 3'ten fazla kişinin toplanması da yasaklanırken; vatandaşların bir araya geldiklerinde 2 metre aralık mesafeyi korumaları istendi.
Yük taşımacılığı hariç şehirler arası karayoluyla ulaşımın yasaklandığı Özbekistan'da Semerkant, Buhara, Andican, Namangan ve diğer şehirlere giriş ve çıkışlar kısıtlandı.
Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği Özbekistan'da, 5 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 88'e ulaştı.
Kazakistan'da 12 yeni vaka
Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği Kazakistan'da, 12 kişide daha virüs tespit edilerek vaka sayısı 137'e, iyileşenlerin sayısı da 3'e yükseldi.
Kazakistan, yurt dışından vatandaşlarının tahliyesini sürdürürken, Ukrayna'dan 76 vatandaşını getirdi.
Kırgızistan
Kırgızistan'da, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Aynura Akmatova, vakalardan 6 kişinin yoğun bakımda tutulduğunu söyledi.
Ülkede 58 vakanın görülürken; salgın nedeniyle hamile, küçük çocuk sahibi ve 65 yaş üstü sağlık çalışanları "ücretli izne" gönderildi.
Belarus'ta 94 vaka
Belarus'ta 8 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 94'e yükseldi.
Rusya'da üniversiteye giriş sınavı ertelendi
Bin 36 vakanın rastlandığı Rusya'da, mayısta yapılması planlanan üniversiteye giriş sınavları, Kovid-19 nedeniyle hazirana ertelendi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise virüsün bir Kremlin çalışanında tespit edildiğini, söz konusu çalışanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile temas etmediğini açıkladı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Özbekistan, Azerbaycan, Moldova, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Selçuk Bayraktar’dan yerli solunum cihazı paylaşımı Haberler
Selçuk Bayraktar'dan yerli solunum cihazı paylaşımı
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 92’ye vaka sayısı 5698’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi
İtalya’da en ölümcül gün! Korona ölümleri 9 bin 134’e yükseldi Haberler
İtalya'da en ölümcül gün! Korona ölümleri 9 bin 134'e yükseldi
Bu akşamdan itibaren şehirlerarası otobüs seferleri kısıtlanacak Haberler
Bu akşamdan itibaren şehirlerarası otobüs seferleri kısıtlanacak
Soylu’dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL’e gerek yok demem Haberler
Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 belde ve köy karantinaya alındı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 belde ve köy karantinaya alındı
İngiltere’de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış Haberler
İngiltere'de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor

Son Dakika Güncel Haberleri

19:59: - Barış Pınarı Bölgesine Korona Virüse Karşı Termal Kameralar Konumlandırıldı - Haber 19:58: SANCAKTEPE'DE 6 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDAKİ DAİREDE YANGIN - Haber 19:58: Çorum'da polisten 'safları sıklaştırmayın' uyarısı - Haber 19:58: İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 272'ye çıktı - Haber 19:58: Kuzey Makedonya, NATO'nun 30'uncu üyesi oldu - Haber 19:46: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi - Haber 19:36: Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi - Haber 19:14: Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak - Haber 18:57: Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem - Haber 18:52: Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı - Haber 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber 17:00: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu - Spor