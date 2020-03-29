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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

NUR Moldova, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse karşı önlemler artıyor.

29.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:46
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
NUR Moldova , Azerbaycan , Gürcistan, Rusya , Kazakistan ve Özbekistan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse karşı önlemler artıyor.
Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, 32 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısının 263'e yükseldiğini duyurdu.
Ülkede, salgın nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Azerbaycan'da 27 yeni vaka
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamada, 27 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.
Daha önce 15 hastanın iyileştiği, 4 hastanın ise yaşamını yitirdiği Azerbaycan'da vaka sayısı 190 oldu.
Gürcistan
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Kovid-19 nedeniyle 23 Mart'ta karantinaya alınan Marneuli şehri girişlerindeki güvenlik kontrol noktalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Zurabişvili, burada yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.
Çok fazla test yapıldığını ve salgının durdurulması için gereken tüm önlemlerin alındığına vurgu yapan Zurabişvili, "Şimdi yeni bir sürece geçiyoruz ve bu daha zor bir süreç olabilir. Dolayısıyla hepimiz buna hazır olmalıyız." diye konuştu.
Gürcistan'da vaka sayısı 90 olarak açıklanmıştı.
Rusya'da "kiliseye gitmeyin çağrısı" yapıldı
Rusya'da Ortodoks Kilisesi Patriği, halka, salgın edeniyle kiliseye gidilmemesi çağrısı yaptı.
Bin 534 vakanın görüldüğü Rusya'da, Kovid-19 nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetmişti.
Kazakistan'da 6 vaka daha
Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 6 artarak, 271'e çıktı.
Özbekistan'da 11 yeni vaka
Kovid-19 nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği Özbekistan'da, 11 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 144'e ulaştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Özbekistan, Azerbaycan, Moldova, Rusya, Güncel

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