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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

NUR Rusya, Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına karşı önlemler artıyor.

03.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:28
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
NUR Rusya , Ukrayna , Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına karşı önlemler artıyor.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede koronavirüs vaka sayısının 601 artarak 4 bin 149'a ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, 46 kişinin iyileştiği ve 4 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 34'e çıktığı aktarıldı.
Moskova Belediyesi, spor , eğlence merkezleri, parklar, restoran ve kafeler, küçük dükkanların kapatılması, kültür ve spor etkinliklerinin yasaklanması kararının 1 Mayıs'a kadar geçerli olduğunu duyurdu.
Açıklamada, belediyeler, bankalar, hastaneler, eczaneler ve marketlerin hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.
Moskova'da 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunanların sokağa çıkma yasağının da 1 Mayıs'a kadar geçerli olacağı açıklandı.
Ukrayna'da 3 kişi daha öldü
Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 138 artarak 942'ye çıktığı ifade edildi.
Açıklamada, 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 23'e yükseldiği, 10 hastanın da iyileştiği aktarıldı.
Ermenistan'da 3 ölüm daha
Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 73 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 736'ya yükseldi.
Salgın nedeniyle 3 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 7'ye yükseldi, 43 kişide de iyileşti.
Kazakistan'da vaka sayısı 453 oldu
Kazakistan OHAL Komisyonu, salgın nedeniyle Nur Sultan ve Almatı şehirlerinde tüm kurum ve işletmelerin faaliyetini yasaklama süresini 5 Nisan'dan 13 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı.
Komisyon, yarından itibaren ülkenin üçüncü büyük şehri Çimkent'te karantina uygulanmasına onay verdi.
Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Nur Sultan, Almatı ve Çimkent'e hızlı inşa edilen yapılarla 3 enfeksiyon hastanesinin yapılması kararlaştırıldı.
Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, şimdiye kadar virüsten 3 kişi öldü, vaka sayısı 30 artarak 453 oldu. 2 hastanın iyileşmesiyle sağlığa kavuşanların sayısı 29'e yükseldi.
Özbekistan'da 221 vaka
Özbekistan Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 31 kişi artarak 221'e ulaştığını belirtti.
Ülkede salgınla mücadele tedbirleri kapsamında, mahkumların geçici olarak polis ve gardiyanlarla görüşmesi yasaklandı.
Gürcistan'da vakası sayısı 148'e çıktı
Tiflis Enfeksiyon Hastanesi Müdürü Maria Ezurgbaia, 18 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 148'e çıktığını, sağlığa kavuşanların sayısının 27 olduğunu bildirdi.
Azerbaycan'da 443 vaka
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahının açıklamasına göre, 43 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 443'e çıktı, 6 kişi daha iyileşti.
Tacikistan'a 11,3 milyon dolar hibe
Dünya Bankası Tacikistan Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadelenin güçlendirilmesi için Tacikistan'a 11,3 milyon dolarlık hibe yardımı yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, hibenin hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde 100 adet yeni yatak oluşturulması, test kitleri, koruyucu malzemelerin alınması, sağlık çalışanlarının hastaların bakımıyla ilgili eğitimi için kullanılacağı kaydedildi.
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Kaynak: AA

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