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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

NUR Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Gürcistan, Ermenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler artıyor.

04.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:04
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
NUR Rusya , Ukrayna , Moldova , Kazakistan, Gürcistan, Ermenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler artıyor.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, 582 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 4 bin 731'e yükseldiği belirtildi.?
Açıklamada, 52 kişinin iyileştiği, 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 43 olduğu aktarıldı.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, yaklaşık 205 bin 600 kişinin salgın şüphesiyle gözetimde tutulduğu, 639 binden fazla da testin yapıldığı kaydedildi.
Ukrayna'da 5 ölü daha
Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 154 artarak 1096'ya ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 5 artarak 28'e çıktı, 23 hasta iyileşti.
Moldova'da salgın nedeniyle 9 kişi daha öldü
Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle salgın kaynaklı ölü sayısının 9'a ulaştığını ifade etti.
Ülkede, vaka sayısı 591 olarak açıklanmıştı.
Kazakistan'da bir ölüm daha
Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 36 artarak 500'e ulaştı. Bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4 oldu, iyileşenlerin sayısı 6 artarak 35'e çıktı.
Cambıl Valiliğinden yapılan açıklamada, Kırgızistan'dan gelen ve karantinaya alınan 59 yaşındaki Türkiye vatandaşının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Yurt dışından vatandaşların tahliyesi sürerken, Türkiye'den 125 vatandaş getirilerek karantinaya alındı.
Yerel basının haberine göre, Kazakistanlı uzmanlar, Kovid-19'un laboratuvar teşhisi için hızlı test sistemi geliştirdi. 5 saatte virüsü tanılayabilecek test sistemi, ilgili araştırmalar yapıldıktan 2 ay sonra uygulamaya konulabilecek.
Gürcistan'da vaka sayısı 156'ya ulaştı
Tiflis Enfeksiyon Hastanesi Müdürü Maria Ezurgbaia, 8 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 156'ya yükseldiğini, iyileşenlerin sayısının 28 olduğunu ifade etti.
Ermenistan'da 770 vaka
Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 34 artarak 770 oldu. Vakalardan 7'si yaşamını yitirmiş, 43'ü iyileşmişti.
Özbekistan'da vaka sayısı 241'e çıktı
Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 20 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 241'e ulaştığını belirtti.
Açıklamada, yurt dışından dönen 14 bin vatandaş dahil, 100 bin kişinin karantinada tutulduğuna işaret edildi.
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, salgın nedeniyle işletmelerin 31 Aralık'a kadar un, bitkisel yağ, et, şeker, süt ve sağlık ürünleri ithalatında gümrük ve tüketim vergilerinden muafiyet öngören kararnameyi imzaladı.
Karara göre, turizm işletmeleri de yıl sonuna kadar emlak vergisinden muaf tutulacak.
Özbekistan'da Kovid-19 nedeniyle 2 kişi ölmüş, 25 kişi de iyileşmişti.
Kırgızistan'da 144 vaka
Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kasımbek Mambetov, vaka sayısının 14 artarak 144'e çıktığını, 6 kişinin yoğun bakımda olduğunu, iyileşen sayısının 6'ya ulaştığını bildirdi.
Toplam 10 bin 157 testin yapıldığına işaret eden Membetov, 9 sağlık çalışanında da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Moldova, Ukrayna, Rusya, Güncel
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