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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan ve Gürcistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artıyor.

05.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:26
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
Rusya , Ukrayna , Kazakistan, Kırgızistan, Moldova , Özbekistan ve Gürcistan 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artıyor.
Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 156 artarak 1251'e çıktığı bildirildi.
Açıklamada, 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 32'ye ulaştığı, 25 hastanın da iyileştiği ifade edildi.
Moldova'da ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 14'e ulaştığını bildirdi. Moldova Başbakanı İon Kiku da vakaların 215'nin sağlık personeli olduğunu kaydetti.
Kovid-19 nedeniyle 15 Mayıs'a kadar olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği Moldova'da 752 vakanın bulunduğu açıklanmıştı.
Gürcistan'da koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm
Gürcistan hükümetinin Kovid-19 ile ilgili internet sitesinde yayımlanan açıklamada, 1 kişinin daha hayatını kaybettiği ve koronavirüs kaynaklı ölü sayısının 2'ye yükseldiği bildirildi.
Öte yandan 13 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu ve vaka sayısı 170 oldu. Gürcistan'da bugüne kadar 36 kişi iyileşmişti.
Özbekistan
Özbekistan'da da 35 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 298 oldu.
Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 21 artarak 551'e yükseldiği belirtildi. Ülkede salgın nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi iyileşmişti.
Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 147 olduğu bildirildi. Tedavisi devam eden hastalardan 5'i yoğun bakımda. Daha önce bir kişinin yaşamını yitirdiği Kırgızistan'da 1450 kişi gözetim altında tutuluyor.
Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 52 kişide daha koronavirüs tespit edildi ve vaka sayısı 822 oldu. Vakalardan 7'si yaşamını yitirmiş, 57'si iyileşmişti.
Rusya'da 198 bin kişi gözetim altında
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) da ülkede 198 binden fazla kişinin salgın şüphesiyle gözetim altında tutulduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gürcistan, Ukrayna, Moldova, Rusya, Güncel
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