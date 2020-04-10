Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

NUR Moldova, Belarus, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Ermenistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artarken salgına karşı önlemler de sıkılaşıyor.

10.04.2020 20:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:18
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
NUR Moldova , Belarus , Rusya , Kazakistan, Azerbaycan, Ermenistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artarken salgına karşı önlemler de sıkılaşıyor.
Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, 149 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 1438'e, iyileşen sayısının 56'ya ulaştığını bildirdi.
Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 29 kişi yaşamını yitirmişti.
Belarus'ta ölü sayısı 19'a çıktı
Belarus Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, vaka sayısının 495 artarak 1981'e yükseldiği, 4 hamile kadında da virüsün tespit edildiği aktarıldı.
İyileşenlerin sayısının 30'a ulaştığı ifade edilen açıklamada, 3 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a çıktığı kaydedildi.
Belarus Eğitim Bakanlığı, okulların tatil süresini 13 Nisan'dan 18 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı.
Rusya'da sosyal mesafeyi korumayan gazeteciye gözaltı
Moskova bölgesinde bir gazeteci, "1 metre sosyal mesafe" kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Rusya Patrikhanesi, Paskalya Bayramı'nda vatandaşları evden çıkmamaya çağırdı.
Ülkede vaka sayısı 11 bin 917'ye ulaşmış, 94 kişi hayatını kaybetmiş, 97 kişi de iyileşmişti.
Kazakistan'da vaka sayısı 812'e yükseldi
Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 10 artışla 812'ye ulaştı, bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 10 oldu, iyileşenlerin sayısı 4 artarak 64'e çıktı.
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 15 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilanıyla ilgili kararname süresinin sona ereceğini belirterek, OHAL ve karantina sürelerinin nisanın sonuna kadar uzatılması talimatı verdi.
Çinli doktorlar, Kovid-19 vakalarının tedavisine destek amaçlı geldiği Kazakistan'da, yerli doktorlarla vakaların tedavisine ilişkin deneyim paylaşımı toplantılarına başladı.
Azerbaycan'da ölü sayı 10'a çıktı
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamada, 65 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayının 991'e ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, 65 hastanın iyileştiği, bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 10'a çıktığı kaydedildi.
Ermenistan'da ölü sayısı 12 oldu
Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 1 kişi artarak 12'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Arsen Torosyan, 14 Nisan'a kadar ilan edilen OHAL süresinin uzatılmasını önerdi.
Ülkede vaka sayısı 937, iyileşenlerin sayısı 149 olarak açıklanmıştı.
Özbekistan'a 17 milyon dolar kredi
İslam Kalkınma Bankası, tıbbi cihaz alımı için Özbekistan'a 17 milyon dolar tahsis etti.
Özbekistan Sağlık Bakanlığı Sıhhi ve Epdemioloji Kurumu Müdürü Bahram Almatov, 4 kişinin daha iyileşmesiyle toplam 42 kişinin sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.
84 bin kişinin karantinada tutulduğu Özbekistan'da, 3 kişi hayatını kaybetmiş, vaka sayısı da 624'e yükselmişti.
Tacikistan'da yabancıların ülkeye girişi askıya alındı
Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19'un ülkede görülmesinin önlenmesi için yabancıların ülkeye giriş ve çıkışlarının durdurulduğunu duyurdu.
Açıklamada, kısıtlamalara diplomatlar, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve onların aileleriyle uluslararası taşımacılık yapan TIR şoförlerinin tabi tutulmayacağı ifade edildi.
Tacik yetkililer, ülkede Kovid-19 vakasının tespit edilmediğini iddia ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Belarus, Moldova, Rusya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
DSÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti: Tüm dünyaya örnek olmalı Haberler
DSÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Tüm dünyaya örnek olmalı
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Haberler ›› Güncel ››Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:06: Fransa'da ölü sayısı 13 bin 197'ye ulaştı - Haber 21:02: Nükleer Santral inşaatında bir işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 21:02: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (1) - Haber 21:00: Ordu'da 4.0 deprem bilançosu: 1'i ağır 11 konut hasarlı - Haber 20:59: Diyarbakır'da koronavirüs hastaları alkışlarla taburcu edildi - Haber 20:34: Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli - Haber 15:02: Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü - Magazin 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler