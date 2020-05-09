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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 9 Mayıs Zafer Günü sınırlı kutlandı

Törenden detaylar Çelenk bırakılması Gürcistan'da gaziler olmadan kutlandıGürcistan'da, Kovid-19 önlemleri nedeniyle geniş katılımlı etkinlikler düzenlenmedi.

09.05.2020 16:15 | Son Güncelleme: 09.05.2020 16:19
Törenden detaylar
Çelenk bırakılması
Gürcistan'da gaziler olmadan kutlandı
Gürcistan'da, Kovid-19 önlemleri nedeniyle geniş katılımlı etkinlikler düzenlenmedi.
Başkent Tiflis'in merkezinde yer alan Vake Parkı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'nın önünde düzenlenen kutlama programına, salgın nedeniyle İkinci Dünya Savaşı gazileri katılamadı.
Vatandaşların, Kovid-19 çerçevesindeki yasakları ihlal etmemesi için polislerin geniş güvenlik önlemleri aldığı parka, sadece az sayıda gazi yakını ve bazı siyasetçiler geldi.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakanı Giorgi Gakharia ile Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze, ayrı ayrı parka gelerek Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı. Avrasya ülkelerinde Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 9 Mayıs Zafer Günü sınırlı kutlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Gürcistan, Güncel, Haber

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