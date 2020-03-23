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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

NUR Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan ve Belarus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına yönelik önlemler artıyor.

23.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:42
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
NUR Ukrayna , Kazakistan , Özbekistan , Gürcistan ve Belarus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına yönelik önlemler artıyor.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un 26 kişide daha görülmesiyle vaka sayısının 73'e çıktığını açıkladı.
Ukrayna'da, virüs nedeniyle şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti.
Kazakistan'da 62 vaka
Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Gelişme Bakanı Dauren Abayev, virüsün 3 kişide daha tespit edilmesiyle vaka sayısının 62'ye ulaştığını belirtti.
Ülkede 60 bin Kovid-19 testi stoku olduğunu söyleyen Abayev, "Yakın zamanda 150 bin test daha getirilecek, testler bedava yapılacak." dedi.
Abayev, yurt dışından 6 bin Kazak'ın ülkeye getirildiğini, yurt dışında çeşitli nedenlerden dolayı ülkeye dönmeme kararı alan 6 bin vatandaşın daha bulunduğunu aktardı.
Karantina ilan edilen Nur Sultan ve Almatı kentlerindeki açık ve kapalı alanlarda dezenfeksiyon yapılıyor, şehir girişlerinde kurulan termal kameralarla insanların ateşi kontrol ediliyor.
Özbekistan'da 3 yeni vaka
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'un 3 kişide daha tespit edilmesiyle vakası sayısı 46'ya çıktı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında dışarıda maske takma zorunluluğu getirildi.
Kovid-19 ile Mücadele Komisyonu, düğün ve aile merasimlerini yasaklama kararı aldı, cenaze ve defin işlemlerinin 10-15 kişinin katılımıyla yapılmasını önerdi.
Gürcistan'da karantina önlemleri artırıldı
Başbakan Giorgi Gakharia, koronavirüsün yüksek yayılma riski olduğu Kvemo Kartli bölgesindeki Marneuli ve Bolnisi kentlerinde sıkı karantina uygulama kararı alındığını bildirdi.
Gakharia, söz konusu kentlerde giriş ve çıkışların kısıtlandığını, tüm işletmelerin kapatıldığını dile getirdi.
Gürcistan'da 54 Kovid-19 vakası kaydedilmişti.
Belarus'ta 5 yeni vakayla toplam vaka sayısı 76'ya çıktı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Ukrayna, Güncel

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