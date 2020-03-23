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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

NUR Moldova, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Ukrayna ve Ermenistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına karşı önlemler artıyor.

23.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:36
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
NUR Moldova , Azerbaycan , Kazakistan , Kırgızistan , Gürcistan, Ukrayna ve Ermenistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına karşı önlemler artıyor.
Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, 15 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısının 109'a yükseldiğini belirtti.
Azerbaycan'da 7 yeni vaka
Azerbaycan Bakanlar Kurulu kararıyla, ülkede alışveriş merkezlerindeki market ve eczaneler dışında tüm iş yerleri bir ay süreyle kapatıldı.
Olağanüstü hal veya acil durum ilan edilmeyen ancak sosyal izolasyon uygulanan Azerbaycan'da sokağa çıkılmaması uyarılarına kısmen uyulduğu gözleniyor.
Başkent Bakü'nün merkez cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu azalırken, kenar mahallelerde uyarılara daha az uyuluyor.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararıyla kurulan Koronavirüsle Mücadeleye Destek Fonuna bağış kampanyası devam ederken, Aliyev ve Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva'nın yıllık maaşını fona bağışladığı bildirildi.
Azerbaycan Havayollarıyla 10 bin vatandaşın getirildiği Azerbaycan'da, yurt dışından ülkeye dönmek isteyenlerin getirilmesine ilişkin çalışmalar sürüyor.
Ülkede 7 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 61 oldu. Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamada, hastalardan üçünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Kazakistan'da yolcu trafiği azaldı
Kazakistan'da karantina uygulanan Nur Sultan ve Almatı şehirlerinde toplu taşıma seferlerinin sınırlandırılması ve çalışanların büyük bölümünün uzaktan çalışmaya geçmesiyle yolcu trafiğinin yüzde 80 azaldığı gözlendi.
Sadece alışveriş merkezlerindeki market ve eczanelerin açık olduğu iki şehirde, kafe ve restoranlar da yalnızca paket servis hizmeti vermeye başladı.
Yeni bir uygulamayla yurt dışından ülkeye dönen tüm yolcular, hastanelerde karantinaya alınmaya başlandı.
Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in inisiyatifiyle "Birlikteyiz" başlığıyla oluşturulan destek fonuna iş adamlarından 40 milyon doların üzerinde bağış geldiği öğrenildi. Fona, devlet memurları da bir günlük maaşlarını bağışlıyor.
Kırgızistan'da toplam vaka sayısı 16'ya çıktı
Kırgızistan'da cumartesi günü ilan edilen acil durum kapsamında başkent Bişkek'e girişlerde oluşturulan kontrol geçiş noktalarında araç şoförleri ve yolcular, termal kamerayla ateşleri ölçüldükten sonra şehre alınmaya başladı. Geçiş noktalarında uzun kuyrukların oluştuğu gözlendi.
Dolmuş ve otobüs seferlerinin durdurulduğu Bişkek'te kent sakinleri iş yerlerine gitmek için troleybüsleri doldurdu.
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, salgınla ilgili provokatif paylaşım yapanların tespit edilerek, sert şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 16'ya yükseldiği aktarıldı.
Ukrayna'da 3 bölgede daha acil durum
73 Kovid-19 vakasının görüldüğü Ukrayna'da, Donetsk, Ternopol ve Çerkask bölgelerinde salgın nedeniyle acil durum ilan edildi.
Ukraynalıların, yarından itibaren turistik amaçlı yurtdışına seyahat etmesi yasaklandı.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Ermenistan
Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen Ermenistan'da vaka sayısı 4 artarak 194'e ulaştı.
Gürcistan
Gürcistan'da 7 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 61'e çıktı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Güncel

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