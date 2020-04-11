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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

NUR Moldova, Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

11.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:18
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
NUR Moldova , Ukrayna , Rusya , Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.
Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, virüsün 122 kişide daha görülmesiyle vaka sayısının 1560'a ulaştığı belirtildi.
Ölü sayısı 1 artarak 30'a çıkarken, 19 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 75'e ulaştı.
Ukrayna ordusunda vaka sayısı 10'a çıktı
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, orduda vaka sayısının 3 artarak 10'a yükseldiğini bildirdi.
Başbakan Denis Şmıgal, son iki haftada 50 bin kişinin işsiz kaldığını aktardı.
Vaka sayısının 2 bin 511 olarak açıklandığı Ukrayna'da 79 kişi iyileşmiş, 73 kişi de hayatını kaybetmişti.
Rusya'da müftü hayatını kaybetti
Rus Haber Ajansı Ria'nın haberine göre, Rusya'nın İnguşetya kenti müftüsü 64 yaşındaki Abdurrahman Martazanov Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Başkent Moskova'ya girişlerde nöbet tutan polislerin yolcuların şehre giriş nedenini sorgulamaya başladığı öğrenildi.
Rusya'da salgın nedeniyle 106 kişi hayatını kaybetmiş, 13 bin 584 vakanın bulunduğu açıklanmıştı.
Azerbaycan'da ölü sayı 11'e çıktı
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahı'ndan yapılan açıklamada, vaka sayısının 67 artışla 1058'e ulaştığı, bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 11'e çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, 41 kişinin daha iyileştiği ifade edildi. Böylece sağlığına kavuşanların sayısı 200'e ulaştı. 847 hastanın tedavisi sürüyor.
Kazakistan'da iyileşenlerin sayısı 81 oldu
Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 13 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığın kavuşanların sayısı 81 oldu.
10 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 859 olarak açıklanmıştı.
Kırgızistan'da OHAL süresi uzatılıyor
Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, 15 Nisan'a kadar ilan edilen olağanüstü hal ile ilgili, "Kovid-19 vakalarıyla temas eden son kişiyi belirleyene kadar karantinaya son vermeyeceğiz." dedi.
Hükümetin, virüs bulaşan 51 sağlık personeliyle ilgili inceleme başlattığı, onlara maaş dışında 2 bin 500 dolar ödeme yapıldığı bildirildi. Doktorların salgın nedeniyle ölmesi durumunda ailelerine 13 bin dolar ödenmesi kararlaştırıldı.
Kırgız Telekom Şirketi, abonelerine ücretsiz iletişim hizmeti vermeye başladı.
339 vakanın tespit edildiği Kırgızistan'da, 44 kişi iyileşmiş, 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Özbekistan'da 35 yeni vaka
Özbekistan Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 35 artarak 729'a ulaştığını duyurdu.
Ülkede salgın nedeniyle 3 kişi ölmüş, 42 kişi iyileşmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ukrayna, Moldova, Rusya, Güncel
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