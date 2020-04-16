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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

NUR Kazakistan, Moldova, Belarus, Özbekistan, Gürcistan ve Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı artıyor.

16.04.2020 19:36 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:36
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
NUR Kazakistan , Moldova, Belarus, Özbekistan , Gürcistan ve Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı artıyor.
Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 21 kişinin daha Kovid-19'la enfekte olmasıyla vaka sayısı 1362'ye ulaştı.
İyileşenlerin sayısı 14 artarak 277'ye yükseldi, bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 17 oldu.
Nur Sultan Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Saule Kisikova, başkent Nur Sultan'da bulunan 316 Kovid-19 hastasından 10'unun durumunun ağır olduğunu, 1819 kişinin karantina altında tutulduğunu söyledi.
Diğer yandan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, olağanüstü hal kapsamında görev yapan askerlerle görüşmesinde, mevcut durumun zor olduğuna işaret ederek, "Hep birlikte tüm zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum." dedi.
Moldova'da 105 yeni vaka
Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 105 artarak 2 bin 154'e yükseldiği, hastalardan 510'unun sağlık personeli olduğu bildirildi.
Açıklamada, biri sağlık çalışanı olmak üzere 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 53'e yükseldiği kaydedildi.
Belarus'ta ölü sayısı 40'a çıktı
Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 476 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 bin 204'e ulaştı.
Ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 4 kişi artarak 40'a yükseldi, bugüne kadar yapılan test sayısı 81 bini geçti.
Özbekistan'da 22 kişi iyileşti
Özbekistan hükümeti, Rusya'dan 152 vatandaşını tahliye etti.
ABD hükümetinin Özbekistan'a gönderdiği 131 ton gıda yardımı Taşkent'e ulaştı.
Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 22 Kovid-19 hastasının daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 129'a ulaştığı ifade edildi.
Salgın nedeniyle 4 kişinin öldüğü, 82 bin kişinin de karantina altında tutulduğu Özbekistan'da vaka sayısı 1349 olarak açıklanmıştı.
Gürcistan'da 4 vaka daha
Gürcistan hükümetinin Kovid-19'la ilgili internet sitesinden yapılan açıklamada, 4 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka sayısının 343'e, iyileşenlerin sayısının 76'ya çıktığı belirtildi.
Ülkede salgından dolayı 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Azerbaycan'da ölü sayısı 15'e çıktı
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamada, 30 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 1283'e ulaştığı bildirildi.
Açıklamada, 56 kişinin taburcu edilmesiyle toplam iyileşenlerin sayısının 460'a, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 kişi artarak 15'e çıktığı belirtildi.
Ülkede 808 hastanın tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Özbekistan, Kazakistan, Güncel
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